Украина ударит везде. Что смогут продавить, то и назовут «контрнаступлением»

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Мне кажется, давно надо перестать всерьез реагировать на новости, как западные, так и украинские, насчет грядущего контрнаступления ВСУ. Никто вам реальную дату не скажет, и все эти обсуждения очередных переносов - попытка втянуть нас в «радиоигру», цель которой за информационным шумом подготовить неожиданный стремительный удар.

А он обязательно будет. И чем больше западная пресса пишет о том, как Киев не готов к наступлению, какие катастрофические последствия его ждут в случае неудачи, как в ВСУ не хватает того, сего и третьего, тем в реальности атака по всем направлениям ближе.

Гадать о главном направлении удара тоже бессмысленно. Его нет. Есть план на каждое из направлений. Но ударят наверняка везде. И в зависимости от результатов будут оперировать резервами. Если где-то будет получаться продавливать, назовут это главным ударом, а остальные - отвлекающими. И подкинут туда человеческого топлива из свеже созданных ударных корпусов.

И в наступ они пойдут вне зависимости от желания или нежелания Зеленского. Не для того коллективный Запад вооружал его последний год, чтобы он топтался в позиционных боях, теряя людей. «Россия должна быть побеждена на поле боя», - декларировали кураторы Киева. И этим все сказано.

У российского командования есть понимание неизбежности предстоящего наступа. Нас ждет непростой период, в ходе которого хорошей новостью будет уже то, что противник не смог продвинуться через наши оборонительные порядки. А номенклатура новых средств поражения (я не буду их перечислять), которые появляются в войсках, дают повод для осторожного оптимизма. Киев поставит ва-банк. И если выстоять, а затем ответить свежими резервами, можно и самим замахнуться на банк. Или Банковую.

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