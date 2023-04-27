Когда на магазины нет времени: топ-5 быстрых продуктовых доставок Москвы

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Редакция КП проанализировала плюсы и минусы городских продуктовых экспресс-доставок. В список вошли компании, радиус поездок курьеров которых охватывает большую часть города. Обязательное условие — время доставки не должно превышать один час.

Яндекс Лавка

- доставка: от 0 до 69 рублей

- нет минимальной суммы заказа

- широкий ассортимент товаров по умеренным ценам

- заявленное время доставки: от 10 минут

Один из самых распространенных городских сервисов продуктовой доставки. Лавка предлагает покупателям широкий ассортимент товаров по умеренным ценам. Что радует, команда сервиса скрупулезно подбирает позиции для виртуальных полок. Также любой пользователь может высказать пожелания по ассортименту — для этого в приложении есть специальная кнопка. В сервисе предусмотрены разделы с готовой едой, товарами для дома и предметами первой необходимости.

Самокат

- бесплатная доставка

- есть минимальная сумма доставки (зависит от спроса)

- широкий ассортимент товаров по умеренным ценам

- заявленное время доставки: 15 – 30 минут

Самокат подкупил москвичей тем, что привозит любой товар быстро и всегда бесплатно. Но с оговоркой — стоимость заказа должна превышать определенную сумму, которая меняется в зависимости от спроса. Дарксторы сети расположены по всему городу, поэтому курьеры приезжают оперативно. Однако в отдаленных районах приходится ждать подольше.

ВкусВилл Экспресс

- доставка: 149 рублей

- без минимальной суммы заказа

- ассортимент зависит от наличия товаров в ближайшем Вкусвилле

- заявленное время доставки: 30 минут

У сети магазинов здорового питания была обычная доставка (около часа на заказ), а в 2021 году компания запустила экспресс-формат. Доставка здесь всегда платная, но если курьер не доставил заказ за полчаса, сервис вернет стоимость доставки. Приложением пользоваться необязательно: можно сделать заказ по телефону и рассчитаться с курьером наличными. Но экспресс-доставка действует не во всех районах. Особенность магазинов — здесь почти не найти привычных брендов, большинство продуктов выпускаются под собственной торговой маркой ВкусВилл.

Маркет 15

- доставка: от 0 до 69 рублей (в некоторых районах — до 49 рублей)

- нет минимальной суммы заказа

- около 30% товаров продаются по акции

- представлены товары по выгодным ценам

- заявленное время доставки: 10 – 20 минут

Маркет 15 — новая доставка продуктов от Яндекса. Его основное отличие от других доставок в том, что сервис рассчитан на более массовую аудиторию и предлагает выгодные акции и скидки. Здесь представлен широкий ассортимент продуктов питания, готовой еды, а также товаров первой необходимости. При этом ставка сделана на товары в низком и среднем сегментах, поэтому часто цены — более доступные, чем в той же Лавке или у Самоката.

Сейчас сервис продает товары известных продуктовых брендов, но вскоре Яндекс обещает пополнить ассортимент продуктами среднего ценового диапазона под собственной торговой маркой.

Ozon Fresh

- цена доставки: от 39 до 249 рублей

- минимальная стоимость заказа может меняться в зависимости от адреса: от 100 до 1000 рублей

- широкий ассортимент, где есть даже бытовая техника и электроника

- доставка за 1 час (в некоторых районах — за 15 – 30 минут)

Синий маркетплейс тоже имеет свою доставку. Не самую быструю и платную — если нужно в течение часа, то доставка будет 149 рублей. При высоком спросе — до 249 руб. Зато здесь могут привезти за час бытовую технику и электронику — ни один из конкурентов этим похвастаться не может. В целом сервис подходит скорее для закупа продуктов впрок, а не здесь и сейчас. Он будет удобен тем, кто пользуется платформой для онлайн-шопинга и решил параллельно в одном приложении набрать себе еще и продуктов домой.