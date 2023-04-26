Минобороны прокомментировало крушение самолета МиГ-31 в Мурманской области 26 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два летчика потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 катапультировались. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что они были эвакуированы, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Крушение самолета МиГ-31 в Мурманской области 26 апреля 2023 года: что известно

В военном ведомстве уточняют, что истребитель Миг-31 потерпел аварию в безлюдной местности при выполнении учебного полета в Мурманской области.

«При выполнении планового учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель Миг-31 … Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает», - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, о крушении самолета сообщили в среду, 26 апреля. Сообщалось, что, по предварительным данным, причиной чему стало возгорание на борту - загорелся один из двигателей самолета.