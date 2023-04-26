В Мурманской области из-за возгорания упал в озеро военный самолет

Кадр из видео очевидцев падения военного самолета в Мурманской области.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области, вероятной причиной чему стало возгорание на борту. Об этом в среду, 26 апреля, заявили в силовых структурах, сообщив, что, предварительно, самолет упал в озеро.

«У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро», - приводит ТАСС заявление собеседника.

В силовых структурах предполагают, что пилоты катапультировались, а очевидцы сообщают, что в районе крушения самолета видели двух парашютистов.