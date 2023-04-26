Яндекс Go запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье: цена будет выгоднее для пассажиров, но водители не потеряют в деньгах

Пользователям сервиса Яндекс Go теперь доступна новая услуга: заказ такси из Москвы в 22 города Подмосковья (см. «Конкретно») и обратно с тарифом «Межгород». Возможность особенно актуальна с началом дачного сезона. Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе». При этом водитель в доходе не потеряет: после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы не ехать обратно без пассажиров. Если обратный заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами.

Тариф специально разработали для длинных поездок. Включено бесплатное ожидание в пути на 10 минут. Можно попросить водителя остановиться несколько раз, чтобы заскочить в магазин или размяться. Вызов такси доступен заранее на конкретное время или по факту — на ближайшее.

В «Межгород» заказы смогут получить только водители с высоким рейтингом. При этом таксист должен предварительно согласится брать длинные поездки между городами. Приложение сразу покажет водителю пункт назначения и время в пути, чтобы тот смог решить, принимать ли заказ.

Издатель проекта «Трушеринг» (посвящен современным городским транспортным сервисам) Юрий Николаев в разговоре с kp.ru отметил, что «Межгород» Яндекс запускал в пилотном режиме прошлой осенью. Собеседник приходит к выводу, что раз опция появилась в столице, значит она востребована.

— Такой продукт не заменяет, а дополняет общественный и междугородный транспорт, расширяя возможность выбора пассажиров. Поездки между городами — большой рынок, на котором раньше не было такси. Есть жизненные ситуации, когда пользователю удобнее водитель с машиной, чем обычный транспорт. Например, поездки с детьми, перевозка домашних животных или большого количества весей. Яндекс планирует предоставить пользователям возможность доехать от подъезда к подъезду без пересадок и проблем с покупкой билетов и расписанием отправления транспорта, — объяснил эксперт.

Юрий Николаев считает, что и водителям интересны такие заказы. Есть таксисты, которые хотят выполнить одну-две больших поездки за смену, чем много маленьких.

КОНКРЕТНО

«Межгород» доступен для поездок в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино, Сергиев Посад, Павловский Посад, Дмитров, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Волоколамск, Воскресенск, Истра, Клин, Коломна, Красноармейск, Михнево, Можайск, Руза, Тучково, Черноголовка, Электросталь.