Московскую неделю интерьера и дизайна посетит Тристан де Плесси и другие эксперты международного уровня

С 6 по 9 мая в павильоне 57 пройдет дискуссионная программа «Интерьер для жизни», где ведущие российские и зарубежные эксперты обменяются опытом и обсудят тренды в дизайне и интерьере. На главной сцене выступят признанные эксперты отрасли из Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Казахстана, Узбекистана и Перу. Дизайнер года 2019 Тристан де Плесси (ЮАР) расскажет, как создать интерьер со смыслом, а дизайнер коллекций Музея искусств и дизайна Нью-Йорка Юлиана Лимас Васконселос (Бразилия) будет говорить о проектировании жилого и рабочего пространства. Всего в рамках международной деловой программы ожидается 8 признанных зарубежных экспертов.

«Подобные мероприятия, ориентированные на дизайн, очень важны в нашей индустрии, так как это способ взаимодействия творческих людей и обмена профессиональными знаниями. Чувство единения важно для развития отрасли дизайна», — поделился Тристан де Плесси, экспонент Музея искусств Нью-Йорка.

«Дизайн — это постоянно развивающаяся отрасль, и подобные мероприятия позволяют общаться с единомышленниками и учиться друг у друга. Я очень рад возможности выступить в качестве спикера на одном из самых ожидаемых событий сезона в индустрии интерьера и дизайна во всем мире. Мне не терпится поделиться своими знаниями и опытом с международной аудиторией и завести новые знакомства, — прокомментировал Пол Сандип, промышленный дизайнер, обладатель премии Red Dot Design, обладатель звания «Designprener». — Надеюсь, что это мероприятие вдохновит вас на дальнейшее изучение инновационного дизайна и вы найдете свежие идеи для своих проектов. Помните, что дизайн — это коллективный процесс, и чем больше мы сможем узнать друг от друга, тем эффективнее будет наша работа.»

«Это самое долгожданное событие года для дизайнеров всего мира и я с нетерпением жду возможности посетить его. Для меня это отличная возможность пообщаться с коллегами-дизайнерами и другими участниками из производственных отраслей и расширить свой кругозор за счет новых знаний, полученных на этом мероприятии, — поделилась Сухасини Пол, первый дизайнер интерьерных игрушек в Индии. — Мероприятие станет отличным источником вдохновения, поскольку участники могут воочию увидеть последние тенденции и инновации в отрасли. Знакомство с новыми разработками и технологиями может помочь дизайнерам генерировать свежие идеи и расширить свои творческие возможности.»

В рамках международной деловой программы пройдет дискуссия «Made in. Мировые тренды в дизайне и интерьере». Своей экспертизой поделятся дизайнер года 2019 в ЮАР Тристан де Плесси, экспонент Музея искусств Нью-Йорка, Юлиана Лимас Васконселос, первый создатель интерьерных игрушек в Индии Сухасини Пол, а также обладатель премии Red Dot Design Award и звания «Designprener» Пол Сандип. Спикеры поделятся своим опытом работы с интерьерами и видением сценариев развития дизайна в ближайшие несколько лет.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна проходила 1 – 6 ноября 2022 года. Главная экспозиция развернулась на ВДНХ в павильонах № 55 и 57. Также были задействованы Цифровое деловое пространство на Покровке, торговые центры и музеи. На первом мероприятии свою продукцию продемонстрировали более 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран.