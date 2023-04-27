За что задержали "королеву инфоцыган" Елену Блиновскую: Задолжала почти 1 млрд рублей и хитро "дробила" бизнес

Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

918 миллионов рублей (почти миллиард!). Именно такую сумму по версии следствия укрыла от налогов известная блогерша Елена Блиновская. 41-летняя героиня соцсетей и светской хроники, устроительница знаменитых «марафонов желаний» этой ночью была задержана и доставлена в московский СК на допрос. Как сообщают в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «отмывание денег». По первой Блиновской, если ее вина будет доказана, светит до 3 лет колонии, по второй - до 7.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Сообщается, что блогерша пыталась покинуть территорию страны на заранее арендованной автомобиле.

Причем есть подозрение, что о своем предстоящем задержании Блиновская каким-то образом узнала.

- Был совершен интересный маневр - на имя Блиновской был куплен билет на утренний рейс из Москвы в Алматы, - рассказал сайту KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако сама она взяла в аренду люксовый автомобиль и направилась в сторону границы в Белоруссией.

Сотрудники ФСБ задержали Елену Блиновскую на территории Смоленской области.

- Утром она была доставлена в Москву и в настоящий момент находится на допросе у следователя, - уточнил наш источник.

Параллельно идут обыски в московской квартире и загородном особняке Блиновской.

Напомним, ранее была задержана блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. По версии следствия они не заплатили налогов на 300 млн рублей и еще 133 миллиона отмыли, купив доллары. Сейчас семейная пара находится под домашним арестом.

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