Блогер Елена Блиновская задержана при попытке побега из России

Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать после возбуждения уголовного дела Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении популярной блогерши Елены Блиновской возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Сотрудники правопорядка задержали ее при попытке сбежать из России. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России.

Также она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Для проведения такой схемы она использовала «дробление» бизнеса, существенно снижая доходы. Такую крупную сумму налогов она не уплатила в период с 2019 по 2021 года.

Ее удалось задержать при попытке пересечь границу Российской Федерации на арендованном автомобиле, а при задержании у нее нашли авиабилеты в другое государство. В ее офисе и месте проживания проводятся обыски. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU рассказывал про уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа. Они не уплатили налогов на сумму в 300 миллионов рублей, а также «отмыли» около 130 миллионов. Счета супругов и имущество арестовали, а им обоим запретили пользоваться интернетом.