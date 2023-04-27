Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 6:20

Блогер Елена Блиновская задержана при попытке побега из России

Она обвиняется в неуплате налогов общей суммой свыше 918 миллионов рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать после возбуждения уголовного дела

Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать после возбуждения уголовного дела

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении популярной блогерши Елены Блиновской возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Сотрудники правопорядка задержали ее при попытке сбежать из России. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России.

Также она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Для проведения такой схемы она использовала «дробление» бизнеса, существенно снижая доходы. Такую крупную сумму налогов она не уплатила в период с 2019 по 2021 года.

Ее удалось задержать при попытке пересечь границу Российской Федерации на арендованном автомобиле, а при задержании у нее нашли авиабилеты в другое государство. В ее офисе и месте проживания проводятся обыски. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU рассказывал про уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа. Они не уплатили налогов на сумму в 300 миллионов рублей, а также «отмыли» около 130 миллионов. Счета супругов и имущество арестовали, а им обоим запретили пользоваться интернетом.