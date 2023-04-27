Собираем аптечку для дачи: что в нее положить, чтобы не пропустить всё веселье

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Совсем скоро – долгожданные майские праздники, которые традиционно открывают сезон активных поездок на природу. Ведь так приятно вырваться из душного города и вдохнуть полной грудью, собравшись с близкими за большим столом с самой вкусной едой и напитками. В этот момент ничто не должно помешать веселью, однако… Именно в это время нас могут поджидать тошнота, вздутие, отравление и другие расстройства желудка.

Живот начинает предательски урчать, вас мутит и вы желаете только одного — чтобы все болезненные симптомы прошли. В таком состоянии ни о каком празднике и речи не идет, а ведь так хочется вернуться за стол и наслаждаться компанией. Часто мы списываем неприятности на незнакомую еду (друг принес необычную рыбу к столу) или алкоголь. Но отравиться можно самыми привычными продуктами. Да той же вареной картошкой! Ее советуют как хороший сорбент, поэтому она так часто появляется на столах рядом с крепкими напитками. И в этой ее способности таится большая опасность для нашего организма – она легко притягивает к себе все бактерии.

Допустим, уже отваренный картофель разрезали на плохо вымытой доске, где до этого нарезали сырое мясо или другой зараженный продукт. Клубень, как губка, впитал в себя плохие бактерии, и выпустил их у вас в желудке. В этом случае отравление не заставит себя долго ждать.

Какие еще, казалось бы известные и абсолютно безопасные продукты на даче могут резко подкосить наше здоровье, а также что нужно постоянно держать в аптечке от аллергический реакций и отравления – рассказали в материале «КП».