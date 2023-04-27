«Миллиарды в месяц, думаю, она не зарабатывала»: брат рассказал о баснословных доходах «королевы марафонов» Елены Блиновской

Блиновская с мужем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще недавно Елена Блиновская проводила время вместе с Иваном Ургантом, Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак, а теперь ее окружают исключительно люди в погонах. Создатель тренингов личностного роста «Марафон желаний» была задержана в Смоленской области, когда пыталась покинуть страну. Силовики возбудили на нее уголовное дело за уход от налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Следователи уже провели обыск в шикарном доме блогера и показали ее автопарк. Теперь ей предстоит объяснить, куда исчез почти миллиард рублей. Родственники самой Блиновской в это время недоумевают, считая, что все вскоре разрешится. Об этом KP.RU рассказал брат Елены Александр Останин.

- Да, я слышал про ее задержание. Сама она мне пока не звонила, - признался KP.RU Александр Останин. - Мы с ней мало общаемся. Последний раз говорили недели две-три назад. Мы эту тему не обсуждали. Все ли у нее хорошо, я не спрашивал. Мы просто как брат с сестрой поговорили.

По одной из версий, женщина пыталась покинуть страну Фото: СКР

- Теперь Елена минимум миллионер. А кем ваша сестра работала раньше?

- До этого она вместе со мной работала. Наша семья занимается ветеринарными клиниками. Это семейный бизнес, который начинался в Ярославле. Там наш отец все распределял. Лена какое-то время оператором работала, сколько-то времени звоночки принимала, сколько-то времени руководила коллективом. А до этого она трудилась бухгалтером в рекламном агентстве в Ярославле.

- Как она решила создать курсы личностного роста?

- Мы съездили с ней на выступление Тони Роббинса в Лондон. Это великий коуч личностного роста. И мне кажется, после этого она решила создать «Марафон желаний».

Блиновская доставлена на допрос Фото: СКР

- Она действительно уходила от налогов?

- Я считаю, что она не уходила от налогов. Она занималась своими делами, а как уж по налогам оптимизировала… У нее не было цели уйти от налогов. Может быть, у нее какой-то момент по налогам, возможно, был упущен. Но это неумышленно. Кто-то этот момент не досмотрел. Бывает. Но с ней о налогах мы не говорили с ней. Я в этом не разбираюсь.

- Только налоги на 900 миллионов рублей, это какие суммы она зарабатывала?

- Я не знаю. Знаю, что хорошо зарабатывала. Посмотрите ее соцсети, у нее там все красиво. Но миллиарды в месяц, я думаю, она не зарабатывала.

- У нее такие машины, дома…

- Че там, какая машина. Ну «Ламборджини» - это 30-40 миллионов. Миллиардами в месяц это не пахнет.

Обыски у Блиновской Фото: СКР

- Она пыталась сбежать заграницу?

- Нет. У нее там всякие постоянные выступления. Я вообще противник таких побегов. Если уж предъявили, как с повесткой в военкомате, - надо оставаться. Нельзя убегать. Надо быть лицом к лицу: тебе предъявили, надо урегулировать ситуацию. Я не считаю, что она хотела сбежать. Нельзя сбегать.

Обыски у Блиновской Фото: МВД РФ

- Если ее сейчас отпустят, она сбежит?

- Я не знаю. Это неправильно сбегать. Думаю, что она не будет сбегать. Раньше проблем у нее не было с силовиками.

- А вы как оцениваете ее работу. Многие говорят, что это деньги из воздуха.

- Пусть скажут это клиенты. А другие люди, так они и не тратят деньги на это. Если не тратят, то какие вопросы. Тот кто тратит, пусть он оцениваете. Вы съели гамбургер, вы оцениваете, что съели. А если не едите, то что ворчать? Зачем этот хайп?

Блиновскую задержали следователи Фото: Иван МАКЕЕВ

- Она заплатит эти 900 миллионов налогов?

- Да. И я так понимаю, ситуация разрешится. Но где такие деньги взять? Я думаю, что у нее таких денег нет. Но я не считал.

Отец Елены Блиновской в разговоре с KP.RU отказался комментировать ее задержание, заявив, что он не общается с незнакомыми людьми. Ее мать отключила свой телефон.

К слову, в гараже у блогера нашли две элитные иномарки Lamborghini Urus (от 25 миллионов рублей), Range Rover (от 23 миллиона рублей) и несколько мотоциклов. На опубликованном же с обысков видео, жилье Блиновской больше похоже на павильоны ЦУМ: огромная гардеробная с брендовыми вещами и золотые украшения.

Дом Блиновской Фото: МВД РФ

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