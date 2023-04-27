Дача - наше все: где россияне проведут майские праздники

Большинство россиян День мира и труда проведут, трудясь на даче. Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше трети россиян (38,5%) намерены провести предстоящие майские праздники на даче. Куда же без перекапывания грядок, починки трубопровода после зимы и шашлыков на свежем воздухе! Таковы результаты опроса, проведенного KP.RU в соцсетях. В опросе приняли участие 13217 человек.

Почти каждый пятый опрошенный заявил, что вообще не двинется с места в майские праздники: будет валяться на диване, отдыхая от работы. А почти 19% участников опроса и вовсе не смогут отдохнуть. На праздники им придется работать.

Выехать в другой регион готовы лишь около 4% опрошенных. На отдых за границу отправятся меньше 1% россиян.

Как отмечают эксперты ВЦИОМ (они тоже провели опрос на тему предстоящих майских праздников) поездки в эти дни по стране и за рубеж остаются непопулярными среди наших сограждан. Среди популярных направлений - Москва, Татарстан, Ставропольский край и Санкт-Петербург.

На формат отдыха, прежде всего, влияет возраст человека, финансовое положение и место проживания. Старшее поколение традиционно выбирает дачу и огород. Самые молодые и самые возрастные россияне чаще других остаются дома.

При этом, по данным ВЦИОМ, россияне с хорошим материальным положением в 1,4 раза чаще говорят о намерении провести майские праздники на даче, чем те, кто характеризует свое материальное положение как плохое. Последние чаще всего остаются дома.

Еще один фактор — урбанизированность: чем меньше населенный пункт, тем чаще люди проводят майские праздники дома. Ведь для них село и дача - это практически одно и то же.

А вот уставшие от шума, суеты и автомобильных выхлопов жители городов-миллионников наоборот чаще выезжают на дачу или отправляются в другие регионы.

Кстати, на нынешние майские праздники россияне намерены быть экономнее. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить в майские праздники на одного отдыхающего члена семьи, составила 18 356 руб. Это меньше, чем в 2021 году, когда они готовы были потратить в среднем 19 612 рублей.

Опрос «КП»