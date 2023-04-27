Куда Елена Блиновская тратила свои миллиарды: Лакшери-автопарк, сейфы с драгоценностями и невероятная роскошь

41-летнюю звезду соцсетей и коуча задержали минувшей ночью в Смоленской области, когда она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном «Майбахе». Фото: МВД РФ

МВД опубликовало видео обыска в загородном особняке королевы «марафонов желаний» Елены Блиновской. Коротко напомним:

41-летнюю звезду соцсетей и коуча задержали минувшей ночью в Смоленской области, когда она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном «Майбахе».

Известно, что Блиновская является фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов (утаила 918 млн рублей!) и отмывании денег (еще 43 млн).

Фото: МВД РФ

Елену и ее супруга Алексея доставили на допрос в СК. (Мужчину пока в качестве свидетеля).

Тем временем в двух столичных квартирах Блиновских и загородном особняке под Истрой сотрудники полиции провели обыски - ищут документацию и данные на цифровых носителях, которые могли бы стать доказательной базой по уголовному делу.

Фото: МВД РФ

Роскошества, попавшие в объектив камеры, привели многих в душевный трепет.

Во-первых, сама недвижимость. 86-метровая квартира в доме на Павелецкой набережной стоимостью в районе 40 млн рублей. Трешка в 89 «квадратов» на улице Шверника (юго-запад, район метро «Академическая»), которая стоит под 20 миллионов.

Фото: МВД РФ

Но главная жемчужина недвижимости, принадлежащей семье, - особняк с большим участком в коттеджном поселке «Миллениум Парк» под Истрой. Цены на землю с весьма с кровными по местным меркам «домиками» начинается от 55-60 млн рублей.

В гараже загородного дома обнаружили автомобили, которые и сами по себе стоят как однушки в люксовых новостройках - Богатства Елены Блиновской, которые нашлись у нее при обысках: «Lamborghini Urus» (такая красавица в Москве выставляется лена продажу от 25 млн рублей и выше, в зависимости от комплектации) и «Range Rover» (20-25 млн). Плюс несколько мотоциклов (страсть мужа блогерши Алексея Блиновского) - от 1-2 млн рублей.

Фото: МВД РФ

Внутри особняка - шикарный дизайнерский ремонт, дорогая мебель и великое множество предметов роскоши. Сейфы с драгоценностями, наручными часами элитных брендов, больше десятка дизайнерских сумок и целая комната одежды премиум-марок.

Напомним, по версии следствия, Елена Блиновская как индивидуальный пользовалась правом на упрощенную систему налогообложения (6%) и большую часть своих заработков скрывала от государства, выводя через подконтрольные ее семье фирмы и других ИП.

Фото: МВД РФ

Юристы полагают, что "королева инфоцыган" скрыла от государства 6 миллиардов доходов. И это по самым скромным подсчетам.