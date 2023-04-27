Как не согнуться буквой "зю" после первого дня на даче: три главных ошибки огородников

Врач советует, как не надорваться после первого дня на даче Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Есть достаточно много заболеваний позвоночника и суставов, делающих работу в саду и огороде небезопасной, - говорит Кристина Володина, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, основатель проекта по скандинавской ходьбе Nordic Health, преподаватель Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации. - Поэтому важно знать простые правила, которые помогут не сорвать спину и сделать работу на грядках более легкой.

1. Махи лопатой

Неправильно:

Резко скручивать поясницу, когда отбрасываете землю лопатой в сторону или перекладываете что-то тяжелое вбок от себя. Скручивающие движения опасны для тех, у кого уже есть проблемы с позвоночником (протрузии, грыжи, листезы — смещение позвонков по отношению друг к другу и т. п.). Да и для здорового человека резкие движения не самые физиологичные.

Правильно:

Спина полусогнута, ноги на ширине плеч или одна чуть выдвинута вперед, стараемся бросать землю вперед или чуть в сторону. Когда нужно отбросить ее влево или вправо, старайтесь делать это не резко, с небольшим разворотом туловища и выносом нужной ноги, делая на нее упор. Это поможет избежать травм.

2. Пропалывание грядок (посадка растений)

Неправильно:

Сидя на корточках пропалывать грядки не очень физиологично, особенно, если делать это длительное время, не разгибаясь и не меняя позу. Это вредно для коленных, тазобедренных суставов и поясницы. У гипертоников и пожилых людей это потенциально может спровоцировать подъем давления (пережимаются сосуды).

Правильно:

Каждые 30 минут обязательно разгибаться и делать легкую разминку, а лучше пройтись. Хорошо использовать специальные скамеечку или стульчик. Можно просто стоять на коленях на земле. Но в этом случае, если есть проблемы с суставами, лучше приобрести специальные наколенники, которые помогут снизить нагрузку.

Садовые скамейки сейчас универсальные: в обычном положении на ней можно сидеть, в перевернутом – работать на коленях. При этом сиденье с обеих сторон обито мягким материалом.

3. Поднятие тяжестей

Неправильно:

подъем веса за счет рывка поясницы (то есть согнувшись пополам) — очень вредно. И не только для подъема тяжести, но и для обычной работы на грядках (см. пункт 2). Как минимум будут мучить боли в пояснице. Возможны поясничный радикулит, ишиас (боли по ходу седалищного нерва), и даже проблемы с межпозвонковыми дисками (протрузия, грыжа и т. п.).

Правильно:

Поднимать тяжести из положения «вприсядку» или полусидя: по сути так мы используем ноги как рычаг, поднимая тяжесть из полуприседа. То есть позвонки поясницы остаются в относительной безопасности.

ВАЖНО

Движения плавные и короткие

Пожилым дачникам, особенно тем, кто всю зиму предпочитал лежать на диване, а не гулять в парке, очень важно не перенапрягаться:

- В первые дачные дни не спешите, - говорит терапевт Ольга Молчанова. - Делайте несколько подходов и чаще меняйте область деятельности. Например: 15 минут сбор листьев, отдых. Потом 15 минут высадка рассады. Снова отдых.

Гипертоникам как можно меньше нужно находиться в согнутом положении, головой вниз. И забудьте про резкие движения! Нельзя резко подниматься, сгибаться, разворачиваться — все это может спровоцировать проблемы со связками или мышцами спины, нарушить правильное положение позвонков в поясничном отделе. Боль может появиться даже не сразу, а спустя какое-то время, но это в любом случае опасно. Если есть проблемы с венами на ногах (варикозом) очень рекомендую компрессионные чулки или гольфы. А также вечером (или даже пару раз в течение дня) после работы опустить ноги в прохладную солевую ванночку на 5-10 минут, а после положить их на небольшое возвышение, чтобы наладить кровообращение.