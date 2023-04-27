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Здоровье27 апреля 2023 11:55

Как не согнуться буквой "зю" после первого дня на даче: три главных ошибки огородников

Врач Володина рассказала, как не надорваться после первого дня на даче
Анна КУКАРЦЕВА
Врач советует, как не надорваться после первого дня на даче

Врач советует, как не надорваться после первого дня на даче

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Есть достаточно много заболеваний позвоночника и суставов, делающих работу в саду и огороде небезопасной, - говорит Кристина Володина, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, основатель проекта по скандинавской ходьбе Nordic Health, преподаватель Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации. - Поэтому важно знать простые правила, которые помогут не сорвать спину и сделать работу на грядках более легкой.

1. Махи лопатой

Неправильно:

Резко скручивать поясницу, когда отбрасываете землю лопатой в сторону или перекладываете что-то тяжелое вбок от себя. Скручивающие движения опасны для тех, у кого уже есть проблемы с позвоночником (протрузии, грыжи, листезы — смещение позвонков по отношению друг к другу и т. п.). Да и для здорового человека резкие движения не самые физиологичные.

Правильно:

Спина полусогнута, ноги на ширине плеч или одна чуть выдвинута вперед, стараемся бросать землю вперед или чуть в сторону. Когда нужно отбросить ее влево или вправо, старайтесь делать это не резко, с небольшим разворотом туловища и выносом нужной ноги, делая на нее упор. Это поможет избежать травм.

2. Пропалывание грядок (посадка растений)

Неправильно:

Сидя на корточках пропалывать грядки не очень физиологично, особенно, если делать это длительное время, не разгибаясь и не меняя позу. Это вредно для коленных, тазобедренных суставов и поясницы. У гипертоников и пожилых людей это потенциально может спровоцировать подъем давления (пережимаются сосуды).

Правильно:

Каждые 30 минут обязательно разгибаться и делать легкую разминку, а лучше пройтись. Хорошо использовать специальные скамеечку или стульчик. Можно просто стоять на коленях на земле. Но в этом случае, если есть проблемы с суставами, лучше приобрести специальные наколенники, которые помогут снизить нагрузку.

Садовые скамейки сейчас универсальные: в обычном положении на ней можно сидеть, в перевернутом – работать на коленях. При этом сиденье с обеих сторон обито мягким материалом.

3. Поднятие тяжестей

Неправильно:

подъем веса за счет рывка поясницы (то есть согнувшись пополам) — очень вредно. И не только для подъема тяжести, но и для обычной работы на грядках (см. пункт 2). Как минимум будут мучить боли в пояснице. Возможны поясничный радикулит, ишиас (боли по ходу седалищного нерва), и даже проблемы с межпозвонковыми дисками (протрузия, грыжа и т. п.).

Правильно:

Поднимать тяжести из положения «вприсядку» или полусидя: по сути так мы используем ноги как рычаг, поднимая тяжесть из полуприседа. То есть позвонки поясницы остаются в относительной безопасности.

ВАЖНО

Движения плавные и короткие

Пожилым дачникам, особенно тем, кто всю зиму предпочитал лежать на диване, а не гулять в парке, очень важно не перенапрягаться:

- В первые дачные дни не спешите, - говорит терапевт Ольга Молчанова. - Делайте несколько подходов и чаще меняйте область деятельности. Например: 15 минут сбор листьев, отдых. Потом 15 минут высадка рассады. Снова отдых.

Гипертоникам как можно меньше нужно находиться в согнутом положении, головой вниз. И забудьте про резкие движения! Нельзя резко подниматься, сгибаться, разворачиваться — все это может спровоцировать проблемы со связками или мышцами спины, нарушить правильное положение позвонков в поясничном отделе. Боль может появиться даже не сразу, а спустя какое-то время, но это в любом случае опасно. Если есть проблемы с венами на ногах (варикозом) очень рекомендую компрессионные чулки или гольфы. А также вечером (или даже пару раз в течение дня) после работы опустить ноги в прохладную солевую ванночку на 5-10 минут, а после положить их на небольшое возвышение, чтобы наладить кровообращение.

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