Телемост между Путиным и Эрдоганом: О чем говорили президенты на торжественной церемонии

Владимир Путин прокомментировал ядерный потенциал Турции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В первый реактор первой турецкой АЭС Аккую загружено ядерное топливо. Это еще не начало выработки энергии, но у страны уже появился формальный статус атомной мирной державы. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии.

Первым выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он рассказал, что организация поддерживает проект, «российские партнеры» готовят сотрудников для объекта, атом «должен служить миру и добру».

Обошлось без провокационных лозунгов.

- Символично, что Турция вступает в клуб промышленно и технологически развитых государств, имеющих уже собственную ядерную отрасль, причем именно в 2023 году, когда Турция отмечает 100-летний юбилей основания республики. Сейчас это крупнейшая атомная стройка в мире. На ней ежедневно задействовано больше 20 тысяч человек. Две трети из которых – это турецкие граждане, - заявил в свою очередь Владимир Путин.

Российский лидер много внимания уделил пользе Турции от сотрудничества с нами:

- После того, как Аккую заработает на полную мощность, мы будем меньше поставлять газа. Турция будет пользоваться преимуществами атомной энергетики.

- 6,5 млрд долларов – общий эффект (для экономики Турции – Ред.) от локализации производства, - добавил президент.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии. Фото: REUTERS

Глава страны упомянул, что перед официальной церемонией переговорил с Эрдоганом. Политики договорились увеличить количество авиарейсов в Турцию для сохранения туристического потока. Проект создания газового хаба для экспорта сырья в Европу по-прежнему актуален.

- Проработана инициатива безвозмездной отправки муки из российского зерна нуждающимся странам. Муку создаст турецкая мукомольная промышленность, - заявил Владимир Владимирович.

Речь Эрдогана получилась короче, чем у нашего президента. Он напомнил, что Турция вошла в клуб стран с мирным атомом. 300 человек получили высшее образование в наших вузах по ядерным специальностям.

И самое главное: во время зимнего землетрясения на юго-востоке страны ни один объект АЭС не пострадал, что говорит о ее надежности.

- Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению, - Путин в конце сделал комплимент Эрдогану.

Тот в ответ заверил, что в следующий раз надеется увидеться лично.