Путин считает АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, отметив, что данный проект позволяет развивать экономические, а также соседские связи двух стран. «Это флагманский проект, он несет как обоюдно экономические выгоды, так и способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами», - заявил российский лидер в ходе церемония доставки ядерного топлива на АЭС.

Путин также отметил, что данная станция оснащена самым новым и безопасным оборудованием в мире. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что при строительстве данного объекта Москва находится и будет находиться в тесном контакте с контролирующими органами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоялась церемония доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Участие в мероприятии принимали президенты России и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.