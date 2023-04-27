Заманивали, как в казино: психолог раскрыл тайну, почему инфоцыганке Блиновской несли деньги

Елена Блиновская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогерша Елена Блиновская, автор «Марафона желания», который до недавнего времени исправно работал и приносил псевдо психологу миллионы, задержана при попытке покинуть страну и увезти с собой скрытые от налоговой средства. Почему люди добровольно отдавали предприимчивой инфоцыганке свои деньги, KP.RU рассказал декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук Дмитрий Деулин.

Марафоны Елены Блиновской устроены наподобие секты, а общество у нас во многом находится во тьме невежества и обладает уровнем детского мифологического сознания, характерного для трехлеток, отмечает эксперт. Отсюда и вера в гороскопы, ритуалы и в то, что на другого человека можно воздействовать каким-то современным шаманизмом.

- Популярность таких блиновских в нашем обществе говорит еще и о том, что у нас много людей с низкой самооценкой и слабой волей. Все перечисленные выше качества определяют людей, склонных к авантюрам. К тому же в структуре самого «Марафона желания» есть много от казино. Даже используется виртуальная рулетка, а это все формирует у людей аддиктивное поведение, уход от реальности, развитие зависимости человека от участия в самом марафоне, чтобы он не мог «соскочить», остановиться и выйти из этой порочной системы, - говорит Дмитрий Деулин.