Научная революция: Ученые впервые доказали, что старение человека можно обратить вспять

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«Это потрясающе смело и открепляет нас от стрелы времени», - с восхищением комментирует новую научную статью своих коллег профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Биологический возраст увеличивается при стрессе и восстанавливается при выздоровлении» - так назвали свою публикацию об открытии ученые Гарвардской медицинской школы. Революционность исследования в том, что оно впервые показало: изменения, которые связаны со старением организма у человека, при определенных условиях исчезают. По сути, это означает, что стрелки биологических часов не только неумолимо движутся вперед. Но и могут возвращаться назад! Причем, механизмы такого отката у людей заложены самой природой. А теперь - захватывающие подробности.

ЗАБОЛЕЛ И ПОСТАРЕЛ

Одна из самых популярных и точных на сегодня моделей определения биологического возраста - так называемые эпигенетические часы. Считается, что каждому возрасту соответствует характерная картина эпигенетических меток. Это изменения на поверхности молекул ДНК, влияющие на работу генов. При старении организма активность генов трансформируется, одни начинают работать слабее, другие сильнее. Эпигенетические метки напрямую связаны с этим процессом.

Исследователи Гарвардской медицинской школы решили проверить: как меняется рисунок «возрастных» меток на ДНК после серьезных стрессовых воздействий на организм? Изучили три ситуации:

- заболевание тяжелой формой COVID-19,

- беременность,

- сложная хирургическая операция.

Оказалось, что во всех этих случаях биологический возраст у людей - по картине эпигенетических меток - увеличивается. То есть и во время тяжелого ковида, и при беременности (как ни крути, а это мощный стресс для организма), и при серьезной операции человек стареет. Но - все не так плохо!

Далее исследователи проанализировали изменение рисунка «возрастных» меток после восстановления пациентов. То есть когда больные выздоровели, прошли реабилитацию после операции, мамы восстановились после родов. И - о чудо! - эпигенетические часы показали возвращение к прежнему биологическому возрасту, который был до стресса! То, есть, судя по всему, после «прилива старости» естественным образом произошел «отлив», возврат к более молодому состоянию, которое было прежде.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ СЛАБЕЕ «ОТЛИВЫ»

Вместе с обнадеживающими данными об откате биологического возраста ученые получили и менее оптимистичные результаты. Оказалось, что чем старше человек, тем хуже работает система «отлива» и возвращения к прежнему возрасту после тяжелых стрессов. Это подтверждает давно известный факт: по мере старения многое в организме разлаживается. «Ржавеют», в том числе, заложенные природой механизмы исправления неблагоприятных изменений.

Но самое главное, что примеры обращения возраста вспять существуют! И это не научная фантастика, не гипотезы и даже не сложные эксперименты по редактированию генов в лаборатории. А наша повседневная жизнь. Если такой механизм в принципе есть в организме, значит, можно попробовать овладеть этим секретом. Досконально все изучить и разработать подходы не только для замедления старения, но и для реального омоложения, уверены эксперты-оптимисты.

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А что с психологическим стрессом?

Как влияет на скорость старения людей психологический стресс, в данном исследовании ученые не рассматривали. Но врачи-психиатры уверены: длительные сильные переживания, тревожность, эмоциональное выгорание тоже дают старящий эффект. В то же время, исходя из новых данных, по аналогии можно предположить: лечение тревожных расстройств, депрессии, возвращение спокойствия и хорошего настроения помогает обратить биологический возраст вспять.

Правда, пока нет ответа на вопрос: после какой продолжительности стрессовой ситуации - будь то физическая болезнь или психологические проблемы - организм еще способен возвращать назад стрелки биологических часов? Ведь наши ресурсы не безграничны. Не исключено, что слишком долгий, хронический стресс может оказаться настолько мощным ударом, что после него «прилив» старения уже не будет компенсирован «отливом». Однако в любом случае это не отменяет надежду, что в будущем ученые смогут найти способы омолаживать людей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Внешние условия могут влиять на то, как работают наши гены

Безусловно, новое открытие это важный вклад в борьбу со старением и за здоровое долголетие, считают специалисты. При этом и сами авторы научной работы, и их коллеги подчеркивают: пока нам открылась лишь верхушка айсберга. Понадобится еще немало исследований, экспериментов и испытаний.

- Известно, что внешние условия могут влиять на то, как работают гены. Под воздействием стресса как одного из таких факторов происходят определенные изменения, - рассказал «КП» руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. - Соответственно, после того, как воздействие прекращается, возможны изменения в обратную сторону. Самый простой пример - когда летом мы загораем, кожа темнеет. А зимой теряем этот загар, потому что воздействие солнца на кожу исчезло. Точно так же после прекращения стресса может заканчиваться наша реакция на него.

Можно ли напрямую увязывать старение и стресс - ответ на этот вопрос все-таки не однозначный. С одной стороны, есть наблюдательные исследования, которые показывают: у людей, которые постоянно находятся в стрессе, внешние проявления старения заметны в большей степени. С другой стороны, старение - очень сложный, многофакторный процесс. Поэтому нельзя сказать, что стресс это ключевой фактор.