Леонид Якубович прервал молчание и рассказал, кто на самом деле наживается на "Поле чудес"

Леонид Якубович Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Якубович вот уже 32 года появляется в эфире капитал-шоу "Поле чудес". За долгие годы передача обросла многочисленными слухами. Один из них - подарки, которые дарят телеведущему, привозят не сами участники, а вручают им до съемок организаторы.

Леонид Якупобич раскрыл правду о "Поле чудес". "Кому придет в голову вручать то, что не он привез? У меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки. 33 года программа в эфире! 52 программы в год. Если я каждому стал бы все это покупать, то программа остановилась бы года через два", - прокомментировал главный слух Якубович.

Ответил он и на сплетню о том, что в зале якобы сидят подсадные зрители. Якубович это опроверг, но заявил, что мошенники пользуются подобными историями в свою пользу и печатают платные билеты для участия в шоу.

"Мы печатаем 140 двойных бесплатных пригласительных билетов! Но есть мошенники, которые их продают. Не покупайте!" - цитирует его Тeleprogramma.pro.

А еще Леонид Аркадьевич переживает, когда появляется ложь о его программе. "Мне грустно, потому что это пишут хамским тоном озлобленные, невоспитанные, недостаточно образованные люди. Это совершенно не принятый мною и моим окружением уровень общения. Абсолютно исчезли вежливость, уважительное отношение к кому бы то ни было", - признался шоумен.