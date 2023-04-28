Пара из Москвы выиграла 50 млн рублей

Фото: «Столото»

23 апреля пара из Москвы приобрела билет моментальной лотереи с дизайном «Миллионер» и выиграла рекордный на сегодняшний день приз в моментальных лотереях — 50 000 000 рублей. Билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» по адресу г. Москва, Верхняя Красносельская, д.3 А. Счастливыми обладателями рекордного выигрыша в моментальных лотереях стали Эркин Ходжиматов и Кристина Краснова из Москвы. Пара всегда участвует в лотереях в тандеме. Счастливый билет они тоже купили вместе. Спустя несколько дней после выигрыша Эркин и Кристина оформили выигрыш в лотерейном центре «Столото» и рассказали историю своей победы.

ПОШЛИ ЗА ПРОДУКТАМИ И СТАЛИ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМИ

Эркин обращает внимание на различные знаки судьбы. В день выигрыша у мужчины чесалась левая ладонь, а этот знак, как бытует в народе, к деньгам.

«В воскресенье левая ладонь чешется к финансовым успехам. Я подумал, что можно смело купить лотерейный билетик на удачу. Мы как раз ходили с Кристиной в магазин за продуктами и на обратной дороге остановились у торговой точки «Столото». Продавец предложила приобрести билет моментальной лотереи с дизайном «Миллионер». До того момента мы в ней еще не участвовали. И как было не купить билетик, если, по словам продавца, в этот день один из ее клиентов выиграл именно в эту лотерею 20 000 рублей. Билет стоил 500 рублей, и мы решили взять один из середины пачки. Прямо на месте начали стирать монеткой защитный слой на билете и узнали, что выиграли 50 миллионов! Мы благодарны сотруднице «Столото» за рекомендацию. Если бы она не обратила наше внимание на эту лотерею, мы бы не стали миллионерами», — вспоминают победители.

Благодаря «Столото» в России еженедельно появляется в среднем 20 новых лотерейных миллионеров. Два участника гослотерей от «Столото» стали миллиардерами, а еще семь выиграли призы от 500 миллионов рублей до миллиарда. Шанс выиграть, как небольшой, так и крупный приз есть у любого участника. А проведение каждого тиража и выплата выигрышей строго контролируется государством.

«Крупные выигрыши случаются и в тиражных, и в моментальных лотереях. И победа Эркина и Кристины — яркий тому пример. Мы заметили, что в последние годы все больше посетителей торговых точек «Столото» предпочитают принять участие именно в моментальных лотереях, ведь — это мгновенный результат, простые правила и шанс стать миллионером за несколько секунд. Для этого нужно просто стереть защитный слой на выбранном билете. От всей души поздравляем победителей крупнейшего на сегодняшний день выигрыша в моментальные лотереи!», — отметил Виктор Луканин, генеральный директор флагманской сети продаж «Столото».

Фото: «Столото»

В соответствии с законодательством срок перечисления выигрыша по моментальным лотереям — до 30 дней с момента предъявления билета. Победители уже решили, что в скором времени на полученные деньги они закроют кредиты. Большую часть средств пара потратит на покупку квартиры в центре столицы. Остаток будут расходовать по мере необходимости.

СОЛОВЕЙ УДАЧИ

Эркин рассказал, что несколько лет назад к нему в квартиру залетел соловей. Победитель убежден, что птица, залетевшая в дом, является предвестником будущего: хозяина ожидают перемены или новости. После этого события у мужчины наладились дела на работе и начались прекрасные отношения с Кристиной. Теперь главным талисманом он считает свою любимую женщину. Совместный выигрыш в лотерею стал еще одним подтверждением гипотезы Эркина.

Победитель работает водителем в посольстве Эфиопии в Москве. Кристина — диспетчером в сфере ЖКХ. Много лет девушка была социальным работником. Во время пандемии Кристина развозила пожилым людям необходимые продукты, а Эркин ей в этом помогал. Победительница увлекается музыкой. Раньше пела в хоре. Эркин — мастер спорта по вольной борьбе. Общее хобби пары — участие в государственных лотереях.

«Я верю, что смогу выиграть еще раз. Советую всем участникам прислушиваться к интуиции и обращать внимание на знаки свыше. Как только зачешется рука — бегом за билетом», — смеется Эркин.

«Мы простые люди, ходим каждый день на работу, зарабатываем деньги свои трудом, и вдруг выигрыш упал будто с небес. Желаю каждому испытать что-то подобное в жизни», — добавляет Кристина.

Обращаем внимание, что суперприз моментальной лотереи с дизайном «Миллионер» все еще не разыгран и составляет 100 миллионов рублей. У участников есть шанс побить новый рекорд. Главное помнить, что не следует рассматривать участие в лотереях как способ поправить своё финансовое положение или разбогатеть. Лотереи – это прежде всего увлекательная форма досуга и возможность испытать свою удачу.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

18+ Реклама. АО «ТК «ЦЕНТР». Информация о рекламодателе на сайте www.stoloto.ru LjN8KJrWp