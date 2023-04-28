"Не люблю стразы, перья, скандалы": Филипп Киркоров раскрыл секрет, сколько тратит на костюмы

Филипп Киркоров. Фото: YouTube

Когда от наших артистов можно добиться откровенного — или хотя бы нелукавого — интервью? Верно: когда им нужно рекламировать новый проект или концертную программу. Так и Филипп Киркоров, колесящий по стране с гастролями в часть 55-летия, мало того, что имидж кардинально сменил, так еще и поговорил в ютуб шоу «Алена, блин!» про самое сокровенное. «КП» приводит некоторые выдержки беседы.

ПРО СТРАЗЫ И ПЕРЬЯ

«Стразы, перья, скандалы...ох, это все, что я не люблю [но со мной это связывают]. Не знаю, почему считается, что это мои любимые вещи. Я сейчас строю дом. Ну, квартиру. В Москве. Не дворец, потому что устаю от золота, яркости и блесток на сцене. Дай бог, построимся до конца года. Это [будет дом в стиле] классический минимализм, который присущ мне по жизни, но не на сцене. Жизнь — это контраст. Ломаю стереотипы. Все думают, что и дома у меня стразы, хрусталь, золото, бриллианты».

ПРО РОСТ

«Я рос до 38, по-моему, лет. Постоянно рос (сейчас рост Филиппа — около 195 см). На сколько сантиметров? Ну, в год по сантиметрику. Потом перестал».

ПРО СТОИМОСТЬ КОСТЮМОВ

«Здесь представлены все концертные костюмы [объясняет стилист и помощник артиста Максим Ануфриенко]. Костюмов для шоу около двадцати семи. А если сложить стоимость всех костюмов, получится примерно 1 миллион евро (87,7 миллиона рублей). Одна только туника для песни «Романы» стоит 280 тысяч евро (24,5 миллиона рублей) — это кутюрная Dolce&Gabbana, которая сделана специально для Филиппа. Единственная в мире».

ПРО ЦЕРКОВЬ

«С детства у нас [в Болгарии] почитается бог внутри. Все праздники мы отмечали вместе — Пасха, Рождество, причащение. Замечательный крестный Андрей Малахов всегда с нами. Мне было очень обидно, потому что я с чистыми помыслами сделал тот скандальный номер [на песню «Мария Магдалена — с крестом], посвящение маме. Надо же, что так вышло? Охота на ведьм. Хотелось кому-то провести инквизицию. Безумные люди писали письма и требовали отменить мои концерты. Суд они проиграли».