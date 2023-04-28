Более половины россиян выступают за приравнивание зарплат депутатов к средней по РФ

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В России предложили приравнять заработную плату депутатов Государственной думы к средней зарплате россиян. В настоящее время парламентарий нижней палаты вместе с надбавками и премиями получают в несколько раз больше, чем среднестатистический россиянин, зарплата которого в этом году составляет 65 тысяч рублей. «Комсомольская правда» провела опрос в социальных сетях, который показал, что большинство жителей России поддерживают эту инициативу.

Половина опрошенных россиян считает, что так надо было сделать давно (52 %), еще 31 процент респондентов предлагает приравнять зарплату к МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в 2023 году в России составляет 16 242 рублей. 6% опрошенных уверены, что депутаты должны вообще остаться без зарплаты. 4 % выступают за то, чтобы лишить депутатов премий и надбавок. Столько же выступили за то, чтобы зарплаты депутатов были высокими, чтобы не было никаких соблазнов. А 3 % респондентов вообще все равно, кто сколько получает. Всего в опросе приняли участие 15 987 человек.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплаты депутатов к средней зарплате россиян. Политолог и журналист Георгий Бовт в беседе с KP.RU высказал мнение, что эта инициатива – всего лишь пиар-ход, призвав бороться с лоббизмом и сторонними доходами парламентариев.