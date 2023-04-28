Владимир Путин о новых регионах: Это родные для нас люди. Чем они отличаются от другой части нашего народа? Ничем!

Президент России выступил на заключительном дне Совета Законодателей в Петербурге. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Таврический дворец в Петербурге — осколок старой Империи. На потолке главной залы там изображены буквы «SPQR» — «Сенат и народ Рима» по-латыни. Уж не знаю, что вкладывали в сию аббревиатуру создатели, но в 2023 году она читается как «наш ответ Америке». Там-то, за океаном, здание парламента тоже по-римски называется «Капитолий», а национальный девиз — тоже по-латыни. Так сказать, одна Империя — и другая. С нашим, русским, более справедливым подходом.

Об этом — о социальной справедливости — сегодня и говорили в Таврическом дворце, который временно превратился в политическую столицу России. Ибо там проводился Совет Законодателей — грандиозный съезд депутатов Думы, сенаторов, членов региональных заксобраний.

А в кулуарах — мы, журналисты. Открою небольшой секрет: за подобными заседаниями мы обычно следим не воочию, а из пресс-зала. Потому что основное помещение — всех не вместит. Зато нам — удобно: сидишь, подрубаешься к вайфаю, стенографируешь.

Я на таких мероприятиях — человек новый, глазею на всё, точно провинциал, впервые попавший в Питер. Вот вижу: звезда кремлёвского пула Андрей Колесников — в обычных джинсах и толстовке — скромно пьёт чай-кофе в журналистской буфетной, должно быть, мысленно оттачивая острые заголовки.

Внезапно нам, журналистам уделяет внимание сам Председатель Думы — Вячеслав Володин: «Зачем вы сфотографировали Леонида Слуцкого спящим? — спрашивает. — Вы ведь не даёте контекста: до этого он всю ночь работал, устал. Попробуйте где-нибудь в британской Палате Лордов кого-нибудь так заснять — вас мигом аккредитации лишат».

Потом — само совещание. Володин вместе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко жёстко требуют от чиновников уйти от формализма и бюрократизма. Особенно в социальной поддержке участников СВО (о чём я уже написал в предыдущем мини-репортаже).

Небольшой перерыв. Под льющуюся из интерьерных динамиков классическую музыку — депутаты и сенаторы подкрепляются тартинками с морсом.

Затем все стекаются в главный зал: туда, где некогда заседала первая — ещё дореволюционная — русская Дума.

Появляется главный гость — Владимир Путин.

— Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма, — начинает Президент. И благодарит всех за результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента. Затем цитирует первого председателя первой дореволюционной думы — Сергея Муромцева — о том, «государство должно быть предметом народного дела».

Парламентскую работу Путин оценивает высоко: в части укрепления экономики, суверенитета, безопасности, обеспечения оборонной промышленности и нужд героев-участников СВО. Хотя есть и над чем работать:

— Люди [на четырёх новых территориях] должны чувствовать принадлежность к единой системе нашей страны.

А затем Президент, как говорит молодёжь, «выдаёт базу» про Луганск, Донецк, Запорожье и Херсонщину:

— Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Ну чем они отличаются от другой части нашего народа? Ничем!

Я замечаю, что за спиной Владимира Владимировича — шесть флагов России. Почему? Может, намёк на то, что скоро в блоке БРИКС станет на одного члена больше? А ещё первая Дума открылась в шестом (1906) году… Гадаем, гадаем…

— Те, кто создают нам проблемы, создают их сами себе, — продолжает Путин, намекая на очередную попытку Запада ввести новые санкции.

И напоминает, что территория России необъятна: «От Сахалина и до Калининграда, от Русской Арктики и до Новороссии». Вновь переходит к международной повестке:

— Дополнительную значимость приобретает парламентская дипломатия, — напоминает президент (конечно, не просто так, о чём ниже).

Сегодня речь национального лидера короткая. Сразу по окончании — мы бежим в автобус. Прямо сейчас, после Питера, нас (включая некоторых депутатов) ждёт грандиозное путешествие — как раз по линии парламентской дипломатии, о которой минуту назад говорил Президент.

Но об этом — в следующем репортаже.