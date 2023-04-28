В Киеве обещают Пекину экономический кризис, если КНР не дистанцируется от России

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Фото: REUTERS Фото: REUTERS

Кто про что, а вшивый…, простите, Миша Подоляк грозит Китаю. Это заболевание у данного советника главы Офиса президента Украины уже перешло из острой стадии в хроническую.

Казалось бы, только-только Зеленский добился желаемого, вымолил у Пекина возможность поговорить с Председателем КНР Си Цзиньпином. И даже поговорил, чем повысил свой авторитет. Ну как же, Байден до сих пор не может дозвониться до Си, а вот на звонок Зеленского он ответил, поднял трубку. Так сиди, радуйся за своего президента. Но не таков Подоляк.

Он снова угрожает Пекину.

- Сейчас Китаю предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне, и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое, - заявил он в эфире украинского телеканала "Рада", пояснив, что Пекину предстоит определиться, на чьей стороне он играет в украинском конфликте. А также предостерег КНР от участия в работе российского оборонного комплекса и выступлений в роли защитника Москвы в информационной среде и в сфере дипломатии. Если Китай хочет, дескать, оставаться на экономическом поле сильным игроком, надо выбрать "правильную" сторону.

Во-первых, про международное право не заикаются даже в Вашингтоне, потому что понимают, что их позиция, стоит лишь соотнести ее с правом, абсолютно проигрышная. Хозяева и Зеленского, и Подоляка все время талдычат о "международных правилах", которые, как выразился Владимир Путин они где-то "под одеялом" придумали сами. Во-вторых, если говорить о праве, то тут не может быть чьей-то "стороны". Кроме как стороны закона.

Подоляк грозит Пекину так, как Петр Первый не грозил в свое время тем же шведам. Напомним, каких-то два месяца назад Подоляк уже "наезжал" на Пекин. Тогда он пригрозил КНР "агрессивной реакцией" на возможные поставки Китаем вооружений России. При этом, все прекрасно знали, что никаких таких поставок не существует и не планируется, и что Китай совершенно четко держит нейтралитет в данной ситуации. Но Миша усиленно пыжится и надувает щеки.

И кто, кто грозит самой богатой стране мира (у США долгов больше, чем богатства, если по-честному) экономическими последствиями и кризисом в экономике? Бедная нищая попрошайка, которая научилась просить грошей на всех языках мира у всех стран. Кроме, пожалуй, Зимбабве, у которой купюры в 10 триллионов долларов можно купить примерно 100 рублей, где банка пива стоила 400 миллиардов местных долларов. Какая-то статистическая погрешность в экономике, право слово, живущая лишь по той причине, что ей дают взаймы.

И вот он имеет наглость не просто побираться, а побираться нагло, с претензиями на собственную исключительность. Демонстрация в стиле экс-посла Киева в Германии Мельника, который даже терпеливых немцев довел до белого каления своими хамскими выходками, но "обиженка ливерная колбаса" сорта Олаф сносила все выходки с покорной терпеливостью.

Право слово, что-то подсказывает, что Подоляк сделал не самый лучший ход для укрепления позиции Зеленского, за что от нас ему большое спасибо. И "смотрящий" от Пекина, конечно, приедет на Украину, как обещал товарищ Си, который всегда держит свое слово. Но вот что он будет докладывать в Пекин… Явно не то, что хотели бы услышать от него и Подоляк, и Зеленский.

Вот что такое действительно услужливый дурак.