Появились печальные новости о тяжелобольном Борисе Корчевникове

Борис Корчевников.

Борис Корчевников является одним из самых любимых телеведущих россиян. Деликатный и тактичный артист ведет задушевные беседы с героями своей программы. Гости не боятся делиться с шоуменом сокровенным. И Борис отвечает им взаимностью. Именно в одной из передач он рассказал однажды, что у него обнаружили опухоль в голове, он перенес трепанацию черепа. Кроме того, Корчевников столкнулся с еще одной бедой. Он теряет слух.

Борис Корчевников в 2022 году перенес очередную операцию на голове, которая должна была остановить развитие недуга. Однако звезде экрана не становится лучше. Хирургическое вмешательство не помогло остановить процесс потери слуха.

Несколько месяцев назад телеведущего впервые засняли на публике со специальным прибором, без которого он не может общаться с окружающими. Борису приходится носить с собой устройство, которое распознает речь собеседника и выводит сказанное им на экран гаджета. Благодаря этому мужчина общается не только с гостями студии своего шоу, но и со знакомыми.

Сейчас поклонники отмечают, что на фоне болезни у ведущего изменилась мимика, а его речь стала немного медленной. Публика очень переживает за кумира. Когда Борис начинает волноваться или переживать за собеседника, то ему очень тяжело дается каждое слово.

Ранее актер Виталий Гогунский рассказывал, что Корчевников не может вести телешоу без специальных приборов, которые расшифровывают ему речь собеседника. "Ему помогают определенные гаджеты. Устройства считывают речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников - Бетховен нашей журналистики", - отмечал актер.

Корчевников, кстати, является большим патриотом и готов защищать родную страну. Он постоянно собирает гуманитарную помощь нуждающимся и даже приютил у себя беженца с Донбаса.