Юлианна Караулова раскрыла, как будет вести шоу «Кто хочет стать миллионером»: Дмитрий Дибров был совсем другим

Юлианна Караулова на съемках телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Фото: Первый канал.

С 29 апреля вечером по субботам в эфире Первого канала интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?». Передачи не было в эфире 10 месяцев и ее вернули обновленной. Что поменялось?

Обновили студию, декорации. Вместо звезд участниками стали зрители программы, которые теперь могут заполнить анкету и попасть в эфир. Чтобы стать участником «Кто хочет стать миллионером?» нужно рассказать об увлечениях, жизненных целях, участии в квизах и других интеллектуальных играх. Анкета – здесь.

Редактора по анкетам с сайта Первого канала отбирают участников и приглашают на съемки по шесть человек. Игроки в студии отвечают на вопросы с 4 вариантами ответов. Тот, кто первым дает правильный ответ – играет с ведущей в главную игру. А там 15 вопросов и главный приз – 3 миллиона рублей.

Последний раз в прежней истории «Кто хочет стать миллионером?» на все вопросы ответила и взяла главный приз певица и телеведущая Юлианна Караулова (на пару с коллегой Тимуром Соловьевым). Случилось это в 2017 году. И вот в 2023 году Юлианна Караулова прошла кастинг и стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?».

В обновленной студии «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова и участники игры — теперь это не звезды. Фото: Первый канал.

35-летняя Юлианна Караулова рассказала KP.RU о том, как прошли съемки «Кто хочет стать миллионером»: «Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своей природы, характера буду абсолютно по-другому вести шоу».

Юлианна, конечно, переживает как ее примут телезрители – что вполне естественно, так как у программы огромная аудитория. Понятно, что с приходом молодой популярной артистки у телеигры появится новая – более молодая аудитория. Караулова старается: и настроить на игру, размышления участников (а они волнуются еще больше); и сама уже вошла в съемочный ритм. «Я привыкла все время куда-то торопиться, а формат игры не подразумевает спешки. Все очень размеренно, с большими паузами, и мне понадобилось время к этому привыкнуть», - делится впечатлениями Юлианна Караулова.

Юлианна Караулова – популярная певица. Уже в 16 лет она стала финалисткой «Фабрики звезд», потом подопечной продюсера Макса Фадеева и студенткой Академии музыки им. Гнесиных. Есть у нее и телевизионный опыт. Юлианна была соведущей шоу «Русский ниндзя; наставницей и судьей телепроектов «Ты супер!», «Битва талантов», «Все, кроме обычного»; ведущей на музыкальном телеканале и модной рубрики на «Домашнем».