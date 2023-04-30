Вместо того, чтобы думать о себе: На Украине предложили перенести столицу в Крым и перезаселить полуостров

Какой-то очень нездоровый ажиотаж по поводу Крыма начался в Киеве Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой-то очень нездоровый ажиотаж по поводу Крыма начался в Киеве. KP.RU уже писал, как некий эксперт по фамилии Мельник из украинского центра Разумкова на днях рассказал о своем плане "вернуть Крым в три этапа". С ним все ясно, его фамилия обязывает. Но к нему подтянулись и другие.

Беглый советник мэра Мелитополя и экс-крымчанин Игорь Симоненко уже подсчитал, сколько жителей полуострова надо будет наказать после "освобождения" Крыма. По его прикидкам наказанию подлежит, как минимум, все взрослое население.

- Есть оценки, которые дает Верховная рада, связанные с количеством преступлений, которые там происходят или уже произошли. По их сведениям, 60 тысяч преступлений, связанных с вовлечением людей в органы власти и в политическую деятельность. 130 тысяч занято различных должностей, которые попадают под закон о коллаборации. 410 тысяч преступлений в сфере хозяйственной деятельности и 900 тысяч преступлений, связанных с уничтожением украинской идентичности – школы, медиа, все, что с этим связано. Суммарно, по оценкам комитета Верховной ради и рабочей группы, это около полутора миллионов человек попадают под уголовную ответственность в той или иной мере, - подсчитал Симоненко и только что не схватился руками за голову от масштаба. - Это громадная проблема, которую мы будем иметь. Только он забыл, что жители Крыма сами выбрали Россию и в ходе референдума в 2014 году большинство проголосовали за вхождение в состав РФ.

Но у него есть и рецепт, как это надо будет все сделать.

- Кейс громадной собственности, которая вновь возникла на оккупированных территориях, и построена субъектами Российской Федерации – то ли государством, то ли гражданами, то ли бизнесом Российской Федерации. А там построили на миллиарды. Теперь заберем, - размечтался он. - Собственность должна принадлежать, в первую очередь, украинскому солдату. Эта собственность должна попасть в некий фонд, который занимается ветеранами, инвалидами.

Вот уж действительно – живая иллюстрация народной мудрости про "дурень думкой богатеет" и "шкуру неубитого медведя". Где и какие подвиги, которые еще не совершены? Пан Симоненко, вам точно ветром надуло в голову и им же выдуло все мозги, закройте форточку, у вас в голове сквозняк.

К Симоненко присоединяется не менее ярый русофоб украинский политолог Юрий Романенко. Который хочет ни много, ни мало, а перезаселить Крым по новой. А то нынешнее население неблагонадежно.

- Мы должны решить вопрос, связанный с тем, что территории должны быть перезаселены. Прежде всего, Крым, который имеет стратегическое значение, он должен быть наполнен проукраинским элементом. Речь идет о сотнях тысяч людей. А с учетом того, что у нас разрушены на том же самом Донбассе города, люди потеряли жилье, соответственно, если мы там получаем целое жилье, а там его построили на 500 тысяч человек, то есть, это огромные площади, то эти площади могут стать компенсатором по потерянному жилью от государства, - бредит Романенко. - Оно говорит: «Ребята, заселяйтесь в Крым, где есть это жилье». И тем самым, это будет для государства та фора, которая позволит, как в Курдистане, в той же Анатолии, они таким образом создают точки опоры для государства.

Вот только забыл видный укрополитолог, что в том же Донбассе необходимый для нового заселения полуострова "проукраинский элемент" днем с огнем не найти. Забыл, как и в Киеве власти, и ВСУ жалуются на "пророссийский Донбасс". И забыл, как переселенцев с Донбасса встречали в других регионах Украины - с брезгливостью, поджатыми губами, унижениями и даже с ненавистью.

Ну и, конечно, такая "горячая тема" не могла обойтись без участия ушедшего в отставку со своего поста внештатного советника, но не вышедшего в тираж Алексея "Люси" Арестовича. Этот мастер навешивания лапши на уши выступил, аки Остап Бендер перед жителями Васюков.

- Мы сами беседовали здесь о переносе столицы, возможном переносе в Крым, например, как один из вариантов. Это же стратегия державности. Тогда мы говорим, ребята, что вы наши до мозга костей, - начал фантазировать "Люсьен" и моментально перестал сдерживать свою. фантазию. - Строительство столицы – это 600 тысяч рабочих мест на стройки и потом. И вперед – половина Крыма с работой, молодцы, все наши, забыли все, давайте строить, дружба, местное самоуправление обладает правом частично определять гуманитарную политику.

То ли ведро воды вылить на голову каждому для охлаждения верхнего отростка туловища, то ли селедки всем дать, чтобы заткнуть и занять их рты. Но ведь они не дураки, они просто выполняют возложенные на них государством функции – уводят общественное внимание от бедственной ситуации с ВСУ, пытаются снять напряжение от ожидания контрнаступления и страхов от его неминуемого провала. Они – клоуны, отвлекающие внимание от артиста, который выставляет на манеже оборудование для своего следующего аттракциона. Правда, режиссер этого представления не может не понимать, что в отличие от цирковых клоунов, с этих рано или поздно спросят за их кривляния. Но это его заботит менее всего – судьба клоунов его не волнует.

Хотя даже сами эти клоуны не могут не понимать, что в лучшем для них случае "от мертвого осла уши" им, а не Крым. Зато крымчане точно знают, чего им ожидать от Киева, поскольку все эти персонажи, несущие бред, не какие-то незалежные самостийники, а в команде нынешней украинской власти.