Пышные ягодицы и большая грудь: Статую русалочки, установленную в Италии, признали чрезмерно сексуальной

Русалочка получилась пышнотелой красавицей. Фото: Monopoli Times

В итальянской Апулии, на площади одной из рыбацких деревушек, установили статую русалки. Морскую красавицу в камне пожелал водрузить на площади местный совет, дабы привлечь в это место побольше туристов.

Решено было доверить выполнение заказа студентам художественной школы Луиджи Россо, расположенной в соседнем городе Монополи.

И, судя по всему, задумка удалась: студенты изваяли русалочку в виде пышнотелой красавицы. Чем вызвали переполох среди местных жителей и спровоцировали многочисленные насмешки во всем мире.

Еще до того, как русалочка появилась на постаменте, ее фото утекли в Сеть. И пользователи Интернета со всего мира сделали морскую диву объектом шуток.

Больше всех лайков собрал пост – «у этой русалочки – две силиконовые груди и огромная задница, которую доселе никогда не видели у обитательницы морей».

Адольфо Марчиано, ректор художественной школы, студенты которой изваяли чрезмерно сексуальную русалочку, и не пытается оправдываться. Он говорить, что статуя – «дань уважения женщинам с пышными формами». И вообще, прежде чем исполнить заказ, все макеты и эскизы были представлены членам местного совета, и все были только за такую красоту.