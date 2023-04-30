На Украине выбрали "крайнего", который ответит за провал попытки угнать российский бомбардировщик

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский. Фото: Кадр видео

25-го апреля нынешнего года Шевченковский суд Киева вынес решение о заключении под стражу в рамках возбужденного уголовного дела экс-полковника ВСУ Романа Червинского. Так бесславно закончилась украинская эпопея об очередном провале украинской же военной разведки, которая должна была стать, по задумке авторов операции, ее триумфом.

ПЛАНИРОВАЛИ

После начала российской Специальной военной операции Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, которым руководит генерал Кирилл Буданов, задумало угнать российский военный самолет и посадить его на украинском же военном аэродроме. Это должно было стать самой громкой пощечиной Москве, поскольку имело бы не только успех в качестве военной операции, но и оглушительный информационно-пропагандистский и психологический резонанс. В качестве целей рассматривали не просто абы какой военный самолет, а непременно бомбардировщик - Су-24, Су-34 или даже дальний Ту-22М3.

При помощи соцсетей определили несколько командиров экипажей, установили с ними контакт и начали работу по вербовке российских летчиков. Им предложили целый набор "плюшек" – эвакуацию семьи из России в одну из европейских стран, миллион долларов самому исполнителю и гражданство страны Евросоюза всей семье.

Через некоторое время один из летчиков, как посчитали в ГУР, "клюнул". К операции подключили известного "расследователя" Bellingcat* (признан иноагентом) Христо Грозева, который уже неоднократно засветился в провокациях украинских и британских спецслужб.

ПОЛУЧИЛИ

С этим пилотом установили прочный контакт, обговорили все детали операции. По задумке авторов комбинации, во время одного из боевых вылетов, командир должен был отравить клофелином сразу после вылета или непосредственно перед ним своего штурмана, имитировать аварийную ситуацию и посадить борт на аэродром "Канатово" под городом Кропивницкий (областной центр, до 2016 года носивший название Кировоград), где его бы уже ждали ответственные за прием "дорогого гостя".

Для обеспечения безопасности пролета пилоту дали карты с обозначенными зонами действия украинской ПВО, назвали места дислокации с количеством единиц и видами систем противовоздушной обороны. На аэродром "Канатово", где базировались украинские истребители МиГ-29, приехал командир части.

Но вместо российского бомбардировщика на аэродром "Канатово" 23-го июля прошлого года прилетели, по сообщениям украинских властей, восемь ракет «Калибр» и пять ракет Х-22. Удар по аэродрому оказался очень успешным: погибли командир части и еще несколько офицеров, 17 украинских военных получили ранения, повреждены аэродромная техника, взлетно-посадочная полоса, близлежащий железнодорожный узел, а два украинских истребителя МиГ-29 были уничтожены на своих местах стоянки. Практически сразу ФСБ России заявила, что "сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов".

Как оказалось, под видом летчика, которого использовали в "игре" с украинской разведкой общалась российская контрразведка, о чем на Украине даже и не подозревали.

Спустя 9 месяцев на Украине в Тернопольской области сначала задержали, а потом и арестовали руководителя этой операции, экс-полковника Романа Червинского.

"НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК?"

Бывший полковник Роман Червинский - персонаж весьма занятный. Он умудрился послужить и в контрразведке (СБУ), и в ГУР, и даже в Силах специальных операций (ССО). А в разведке даже дослужился до того, что стал правой рукой тогдашнего руководителя ГУР Василия Бурбы, который вступил в спор с новым президентом Зеленским и был уволен со службы.

На Украине этот "настоящий полковник" стал известен тем, что планировал и реализовывал самые громкие операции, ни одна из которых не увенчалась успехом. Так, например, именно он, по собственному же его признанию, выкрал с Донбасса и вывез на Украину "командира ПВО" Владимира Цемаха, которого планировали использовать как свидетеля по делу катастрофы малазийского Boeing рейса МН17. Но в Голландию Цемах так и не попал, его обменяли и вернули домой. Понятное дело, по той причине, что он ничего по делу не знал и был совершенно непричастен к истории со сбитым украинской ПВО "Боингом". Иначе его бы из застенков СБУ просто не выпустили.

Как оказалось, Червинский стоял и за другим громким скандалом – историей с задержанием "вагнеровцев" на территории Белоруссии. Еще одной провальной операцией спецслужб Украины, поскольку по задумке инициаторов самолет с российским гражданами на борту должны были посадить в аэропорту Украины, а они вместо латиноамериканской страны, в которую направлялись по якобы "контракту", оказались бы в украинских тюрьмах.

История с "Вагнергейтом" закончилась не просто провалом, а международным скандалом, чего в спецслужбах не прощают. Операция по угону российского бомбардировщика была попыткой "реабилитации" Червинского, но в результате он стал еще и обвиняемым по уголовному делу.

"СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА!"

Провалом ГУР для мести военным разведчикам и сведения с ними счетов решила воспользоваться конкурирующая спецслужба – украинская контрразведка СБУ. 5-го марта прошлого года именно СБУ задержала в Киеве эксперта банковского сектора и участника первых переговоров Киева с Москвой, состоявшихся 28-го февраля, Дениса Киреева. Банкира обвинили в том, что он "шпион Москвы", задержали, увезли от места встречи у Софияского собора, которую ему назначили СБУшники и тут же, без всяких разбирательств расстреляли, пустив пулю в затылок.

Мало того, что эта казнь стала внесудебной расправой над достаточно известным человеком, так еще и глава ГУР Кирилл Буданов публично заявил, что Киреев был агентом украинской военной разведки. Причем, особо ценным, который, дескать, помог предотвратить захват Киева.

Быть козлом отпущения контрразведчикам явно не хотелось, а потому новый глава СБУ Василий Малюк сразу накинулся на экс-разведчика Червинского с обвинениями:

- Негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще 17, должен понести заслуженное наказание, - излил свой гнев Малюк и заявил, что СБУ ничего не знало о задуманной операции.

Правда, без санкции СБУ невозможно было передать карты с обозначением зон действий украинской ПВО, да и сам Малюк проговорился: "СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков". То есть получается, что знали, и разведка сейчас ловит Малюка на противоречиях. Сам же Червинский считает, что его уголовное преследование носит явно заказной политический характер.

Ну а мы можем лишь поздравить нашу ФСБ с таким крупным успехом и пожелать нашей контрразведке новых удач, а украинским спецслужбам – сожрать друг друга.

*Организация, признанная иностранным агентом