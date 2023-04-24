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НовостиПолитика24 апреля 2023 14:17

Спецслужбы Украины задержали бойца ВСУ за провальную вербовку российского пилота

Роман Червинский пытался самовольно захватить самолёт ВКС России
Сергей КУДРИН
Спецслужбы Украины задержали бойца ВСУ за провальную вербовку российского пилота

Спецслужбы Украины задержали бойца ВСУ за провальную вербовку российского пилота

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские спецслужбы задержали бойца ВСУ, который провалил специальное задание по вербовке российского пилота, и спровоцировал авиаудар России по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

Задержанного зовут Роман Червинский, он был исполняющим обязанности командира одной из частей ВСУ. Утром 24 апреля его задержали в Тернопольской области, по обвинению в самовольной «спецоперации», по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий.

Целью Червинского был самолёт Воздушно-космических сил РФ, пилот которого, якобы, согласился перейти на сторону ВСУ. Командование не одобрило эту операцию, однако боец решил действовать самостоятельно. В результате его действий произошла утечка данных о личном составе и военной технике украинской армии на аэродроме Канатово, куда сразу ударила российская армия.

В итоге погиб командир воинской части, оказались уничтожены два истребителя и серьёзно пострадала взлётно-посадочная полоса. 17 бойцов ВСУ получили ранения разной степени тяжести. Офис генпрокурора Украины намерен ходатайствовать об аресте Червинского.

Ранее KP.RU сообщил о том, что СБУ обвинила украинских военных в неудачной попытке угона российского самолёта.