Спецслужбы Украины задержали бойца ВСУ за провальную вербовку российского пилота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские спецслужбы задержали бойца ВСУ, который провалил специальное задание по вербовке российского пилота, и спровоцировал авиаудар России по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

Задержанного зовут Роман Червинский, он был исполняющим обязанности командира одной из частей ВСУ. Утром 24 апреля его задержали в Тернопольской области, по обвинению в самовольной «спецоперации», по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий.

Целью Червинского был самолёт Воздушно-космических сил РФ, пилот которого, якобы, согласился перейти на сторону ВСУ. Командование не одобрило эту операцию, однако боец решил действовать самостоятельно. В результате его действий произошла утечка данных о личном составе и военной технике украинской армии на аэродроме Канатово, куда сразу ударила российская армия.

В итоге погиб командир воинской части, оказались уничтожены два истребителя и серьёзно пострадала взлётно-посадочная полоса. 17 бойцов ВСУ получили ранения разной степени тяжести. Офис генпрокурора Украины намерен ходатайствовать об аресте Червинского.

Ранее KP.RU сообщил о том, что СБУ обвинила украинских военных в неудачной попытке угона российского самолёта.