Украина просит 37 миллиардов долларов, чтобы разминировать 170 тысяч квадратных километров своей территории. Фото: REUTERS

Вы не поверите, но Украина снова попросила денег. Аж целых 37 миллиардов долларов. Зато на сугубо гуманитарные цели. По признанию премьер-министра Дениса Шмыгаля, столь миллиардов баксов необходимо Незалежной для проведения разминирования своей территории. В прошлом году Украина, по данным ООН, стала самой заминированной страной в мире.

Взрывоопасными признано более 170 тысяч квадратных километров ее территории. Если учесть, что вся территория страны занимает площадь немногим более 603 тысяч кв. км, то получается, что заминирована и взрывоопасна чуть ли не треть площади страны, а если говорить точнее, то 28%. Причем, это минная угроза только лишь со стороны ВСУ. Но у наших войск там также перед позициями есть оборудованные минные поля. Правда, главное отличие наших минных полей от украинских заключается в том, что у нас есть четкие планы полей с полной разблюдовкой, а у украинской стороны частенько никаких карт минных полей нет. То устанавливали в спешке, то не передали сменщикам на ротации, и уже были случаи подрывов ВСУшников на собственных минах.

Министр Аграрной политики Украины Николай Сольский жалуется, что из-за минирования из сельхозоборота выведено более 470 тысяч гектаров сельхозугодий, а проводимое государством разминирование оставляет мало шансов на работу аграриев.

- На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения, - сетует Сольский.

В аграрных районах Незалежной даже появилась такая весьма высокооплачиваемая услуга "Сапер на час". Фермеры боятся выезжать в поля, где полным-полно неразорвавшихся снарядов, мин и авиабомб. И уже, кстати, были случаи подрывов.

Правда, у вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук взгляд на данную проблему не такой оптимистичный, как у Сольского, и даже у Шмыгаля. По ее данным, разминирование Украины потребует не 20-ти, не 40-ка, а 70 лет и 40 миллиардов долларов.

Как написало одно киевское СМИ, сейчас среди всех черноморских курортов Украины свободной от минирования можно считать только побережье под Одессой. Отметим, что чрезмерно оптимистично написало это, поскольку побережье под Одессой ВСУ и ВМСУ минировали в первую очередь, а где, например, сейчас находятся сорванные с минрепов морские мины, никто не рискнет сказать. Они взрываются и под самой Одессой и заплывают даже к Босфору.

Некоторые европейские страны пытаются оказать помощь в разминировании территории Незалежной, но это даже не капля в море, а гораздо меньшая величина. Так, например, голландцы прислали всего 11 служебных собак, надрессированных на поиски мин и взрывчатки, вместе с напарниками-саперами. И понятно, что даже если они будут работать на износ, то вряд ли смогут изменить ситуацию даже в одном отдельно взятом небольшом районе.

Но самое интересное во всей этой ситуации другое. Протягивая одну руку за финансированием разминирования, второй рукой Украина продолжает минировать свою территорию как не в себя.

Буквально недавно командующий сил обороны Киева Александр Павлюк признался, что на севере Киевской области ВСУ продолжают минировать дороги, лесополосы, линии электропередач. Сами гуманитарно заминируют, потом просят деньги на гуманитарное же разминирование. Все заняты делом, все зарабатывают гроши.

Такими темпами и с такой тенденции скоро потребуется и 50 миллиардов долларов, и не менее ста лет. Похоже, они просто не собираются сами там жить.

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