В возрасте 85 лет умер модельер Вячеслав Зайцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Он был не просто первым модельером Советского Союза. До появления Валентина Юдашкина он был единственным. Тем, кого знали в лицо и по имени. Тем, кто общался на равных с гигантами западной моды. Тем, кто еще в 1982-м открыл в Москве свой собственный Дом моды. Тем, кто одевал крупнейших советских звезд - Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Людмилу Зыкину, Людмилу Гурченко, Муслима Магомаева, фигуристку Людмилу Пахомову и множество других. Это его наряды носит Зиночка в «Иване Васильевиче». И Андрей Миронов сыграл свою последнюю роль Фигаро в костюме, созданном Зайцевым для спектакля Театра Сатиры - в нем у актера и разорвалась аневризма прямо на сцене, в нем его и похоронили.

Вячеслав Михайлович родился в 1938 году в Иваново - это кажется почти судьбоносным, потому что именно этот город еще при царях стал текстильным центром России. Его мать была уборщицей и прачкой (на официальном сайте в разделе «Биография» выражаются деликатнее - «стиральщицей»), и еще в детстве он был поражен глубоким белым цветом отстиранных ею вещей. Он начал рисовать, вышивать крестиком… Говорят, мечтал стать актером, вот только об этом пришлось забыть: его отец после войны попал в лагерь как «враг народа», и с таким папой в театральное училище Славу бы не взяли. Так что, когда он вырос, поступил сначала в Ивановский химико-технологический техникум, а потом - в Московский текстильный институт.

Фото: Евгения ГУСЕВА

У него было множество идей, только пробить их было сложно. В разных интервью он с горечью повторял одно и то же: «государству [было] не выгодно, чтобы люди одевались индивидуально. Все наши идеи ограничивались всякими художественными советами и прочими стандартами под три дырки и два шва», «в России моду никто не поддерживает, она здесь никому не нужна, и так было всегда». Первая же коллекция, созданная им в молодости для работниц, была эффектной - «яркие телогрейки, юбки из павлопосадских платков». И худсовету это не то что понравилось - привело в ужас. Но, говорят, на совещание это каким-то невероятным образом попали журналисты из Paris Match - и вскоре журнал опубликовал статью под названием «Человек, который диктует моду Москве».

Фото: Евгения ГУСЕВА

А вскоре Пьер Карден, Ги Ларош и дизайнер Марк Боэн из Christian Dior приехали в СССР, настояли на встрече с Зайцевым (он пришел в пиджаке, одолженном у товарища, и уцененном венгерском твидовом пальто, купленном за 18 рублей на рынке). Всю компанию сфотографировали, и карточка (на ней еще присутствовал шансонье Жильбер Беко) появилась в журнале Women Wear Daily с подписью «Встреча королей моды в Москве». А еще через несколько лет во Франции Зайцева начали впрямую называть «русским Диором». «В "Правде" тут же появилась статья: мол, у нас в стране шестьдесят таких Диоров», - вспоминал он.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Тем не менее, талант Зайцева был столь очевиден, столь ярок, что закрывать на него глаза было невозможно. Он работал в Доме моделей на Кузнецком мосту, создавая одну коллекцию за другой. Его награждали за платья, но упорно не выпускали за границу в течение многих лет (единственную поездку он совершил в Болгарию, и лишь благодаря своему другу Кардену: тот сказал, что если на фестиваль моды не приедет Зайцев, то не приедет и он). Вопрос о поездке Вячеслава Михайловича решали в ЦК КПСС, и, видимо, пришли к выводу, что из социалистической Болгарии он не сможет сбежать на Запад (а тогда это была очень больная тема, учитывая бегство Барышникова и Нуреева). Впрочем, на самом деле Зайцев говорил, что никогда не хотел эмигрировать из России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, а в Советском Союзе многие модницы на него буквально молились. Он придумал, например, балахон для Аллы Пугачевой: «Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась», - рассказывал он в интервью KP.RU. Таких историй он мог рассказать множество.

Если же говорить о простых женщинах, некоторые москвички приходили к Дому моделей на проспекте Мира и просто любовались на его наряды, хотя им было не по средствам их купить. Кстати, Дом моды ему помог открыть заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС Евгений Тяжельников, который ему благоволил. Такая индивидуальная поддержка со стороны высокопоставленных особ не раз ему помогала: так, например, уже при Ельцине он получил госпремию за свою коллекцию, потому что она очень понравилась Наине Иосифовне, и та, судя по всему, попросила супруга поощрить модельера…

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2000-е он на правах мэтра вел «Модный приговор» на Первом канале, был в этой передаче любезен и очарователен. А в жизни он был замечательным собеседником. Единственный раз я видел его в 2009 году на фестивале льна в Плесе, куда меня каким-то образом занесло, - я присутствовал на интервью, которое брала у него журналистка Вита Рамм, иногда влезая со своими вопросами. Про свой идеал он тогда говорил: «Им всегда был Микеланджело Буонарроти. Его стиль жизни, его позиция… Я был в восторге, когда изучал его работы». А про сегодняшнюю моду - «На одеяния девушек на эстраде мне смотреть страшно. Правит стиль бесстыдства, увы. И я чувствую себя человеком из другой эпохи».

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