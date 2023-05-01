Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 1 мая 2023 года: Зеленский сообщил, что стал бы солдатом, а ВСУ готовятся форсировать Днепр на байдарках

Зеленский упрекнул Венгрию в том, что страна НАТО не идет на прямой конфликт с Россией. Фото: REUTERS

В АТАКУ – НА БАЙДАРКАХ

Немецкое издание Bild со ссылкой на источник пишет, что Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования Днепра. По сведениям газеты, Украина с января этого года закупает специальную технику и привлекает экспертов в этой области.

В Киеве уверены, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования рек, потому что они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. А после того, как на борт байдарки наносят специальное покрытие, их становится чрезвычайно трудно обнаружить при помощи приборов ночного видения.

Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил таким образом около 40 украинских спецназовцев.

Интересно, а в случае переворачивания байдарки, каковы шансы бойца вернуться в исходное положение при условии, что он будет в полном снаряжении и с бронежилетом? Или к байдарке прилагаются еще и акваланги?

ЭКС-ПОСОЛ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИИ НАДЕЕТСЯ НА КИТАЙ

Скандально известный украинский дипломат и непримиримый русофоб Андрей Мельник вдруг заявил, что КНР может помочь в урегулировании конфликта в Украине, хотя и преследует собственные интересы. Такое заявление прозвучало в его интервью изданию Morgenpost.

- Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка, - рассудил нынешний замминистра иностранных дел Мельник.

Сейчас, как признался Мельник, Киев с нетерпением ждет предложений от спецпредставителя КНР по евразийским делам, которым Си Цзиньпин назначил экс-посла Пекина в Москве Ли Хуэя и отправил его на Украину.

- Конечно, взгляд Китая на мир может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск. Дьявол кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая Ли Хуэй, который вскоре присоединится к нам, - понадеялся Мельник.

Но, увы, Киев и лично Мельника ждет разочарование – именно потому, что Китай заинтересован в успехе своего миротворчества, Ли Хуэй не станет предлагать ничего из того, на что явно не согласится Москва.

НИ ОТСТУПАТЬ, НИ ОБОРОНЯТЬСЯ

Официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат продолжает активничать в информационном поле.

- Ждать самолетов мы будем в любом варианте. Без самолетов нам будет очень трудно защитить нашу страну как в военное, так и в мирное время. Без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху невозможно как в наступательных, так и в оборонительных действиях достигать хорошего успеха, - заявил он.

По словам Игната, украинским летчикам нужно три месяца, чтобы научиться управлять современными западными самолетами. Это сильно не совпадает с мнением западных экспертов, уверенных в том, что на овладение авиацией стран НАТО украинским пилотам понадобится несколько лет.

Понятно, что раз "любой гасконец с детства академик", то каждый украинский пилот с детства же универсальный истребитель. Но что остается, если без самолетов нельзя ни наступать, ни обороняться? По логике - только отступать.

МЕРКЕЛЬ "ПРОДАЛА" ЗЕЛЕНСКОГО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Zeit фактически обвинила Зеленского в том, что тот довел дело до военного конфликта с Россией.

- Президент Зеленский очень критически отнесся к Минским соглашениям. Он уже сказал это во время своей предвыборной кампании и отметил, что считает это неосуществимым, - заметила Меркель. - В этом наши мнения различались. Я говорила ему, что это единственное, что у нас есть и мы должны стараться работать в этих рамках.

Как считает Меркель, Зеленский не желал реализации этих договоренностей, более того - был уверен в том, что Минские соглашения нельзя воплотить в жизнь, поскольку они непопулярны в Украине. То есть пошел на поводу у популистов, чем и довел дело до открытого конфликта.

Нет Ангеле веры после того, как она призналась, что на Западе рассматривали Минские соглашения как бонус во времени для подготовки ВСУ. Да и экс-президент Франции Олланд признал, что в Минске Запад вместе с Украиной просто обманули Россию.

САМИ СЕБЯ "ЗАИЗОЛИРОВАЛИ"

Сборная Украины по дзюдо не поедет на Чемпионат мира из-за того, что там будут участвовать представители России и Белоруссии. О бойкоте главного старта соревновательного сезона в интервью украинским журналистам рассказал главный тренер команды Виталий Дуброва.

- Узнали о допуске россиян и белорусов через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли, - посетовал наставник украинских спортсменов. - В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более в интернете куча фотографий, где они в военной форме, и с Шойгу фотографируются, награды получают.

Кто знает, какое бы решение приняла сама сборная, если бы ранее Министерство спорта Украины не запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которых будут представлены спортсмены из России и Беларуси.

Не получилось изолировать российских и белорусских спортсменов, так заизолировались сами.

ЗЕЛЕНСКОМУ ПРИЛЕТЕЛ УНИЗИТЕЛЬНЫЙ "ПРИВЕТ" ИЗ БУДАПЕШТА

Президент Украины Володымыр Зеленский жестко проехался по Венгрии в интервью скандинавским журналистам, назвав поведение руководства страны неадекватным: мол, будучи страной НАТО, она выступает за Россию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил Зеленскому: "К счастью, это не Зеленскому решать. Венгры уже заплатили за эту войну чрезвычайно высокую цену. На этой войне погибло несколько венгров - членов венгерской общины в Закарпатской области".

- Если это заявление означает: "Я почтительно благодарю венгров за то, что они впустили и приняли более миллиона беженцев с Украины, и я почтительно благодарю их за постоянную помощь", тогда мы вам рады, и вы можете рассчитывать на нас в будущем, - добавил глава МИД Венгрии и оставил "обтекать" Зеленского.

МВФ ТРЕБУЕТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Запад не покроет всех потребностей грядущего отопительного сезона, поэтому власти Украины рассматривают повышение тарифов на электроэнергию. Об этом заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире единого всеукраинского телемарафона, разъяснив, что это одно из основных требований МВФ, при выдаче Украине очередного кредита.

По словам Сафарова, подготовка к отопительному сезону обойдется в 3,4 млрд долларов, и часть ее может быть компенсирована повышением тарифов. Эта сумма состоит из двух частей: на закупку энергоресурсов нужно 1,2 млрд, на ремонты и восстановление энергетической инфраструктуры – 2,1 млрд. И речь идет только о подготовке к зиме, для восстановления всей энергетической системы требуется гораздо больше денег.

- Придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей, - объяснил ситуацию Сафаров.

Ой, и сколько там той зимы? Да и восстанавливать всю энергосистему совсем не требуется, поскольку для нее уже нет адекватной промышленности.

ЧЕХА СПРОСИТЬ ЗАБЫЛИ

Новый президент Чехии Петр Павел, на днях побывавший в Киеве и посетивший один из полигонов, на котором готовятся украинские военные, не стал скрывать своего скептического отношения к перспективам наступления ВСУ из-за нехватки у Украины снарядов.

- Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление, - заявил он изданию Ceske Noviny. - Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром.

По его словам, западные союзники поставляют Украине очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которых хватит в лучшем случае на несколько дней интенсивных боев.

Однако, при посещении полигона в Днепропетровской области он в торжественной обстановке вывел на самоходной установке, переданной Прагой укронацистам, пафосную надпись: "Русские, уходите домой, пока не поздно".

Вот этого Петра и Павла забыли спросить, что нам делать с игрушечной армией, которая в 1968-м не пискнула и слова не пикнула.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Турции великий архимандрит Константинопольского патриархата арестован за кражу антикварных часов, его освободили после вмешательства патриарха Варфоломея

- Французская газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата сообщила, что "самый главный союзник" Киева – США выступают резко против вступления Украины в НАТО.

- Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, обязывающую власти раскрыть данные о численности Вооружённых сил США на территории Украины.

- Президент Украины Володымыр Зеленский сообщил, что если бы не был сейчас главой государства, то охотно пошел бы солдатом. Вовочка, а что же мешало сделать это раньше, когда четыре раза откашивал от ВСУ, игнорируя присланные из военкомата повестки в 2014-2015 годах?