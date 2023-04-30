В Киеве заявили, что украинские летчики за три месяца освоят западные истребители F-16 Фото: REUTERS

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16 нужно три месяца, напомнив, что ранее сообщалось о необходимости полугода для обучения.

«Начальник авиации ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов сказал, что меньше 6 месяцев - вполовину - надо, чтобы овладеть западными истребителями. Надо просто выучить хорошо английский язык, и нужна практика», - заявил советник командования в эфире телеканала «Рада», отметив, что для того, чтобы «хорошо летать и выполнять задания, нужен практический опыт».

Напомним, ранее командующий ВВС Украины Сергей Голубцов пожаловался на устаревшую технику, а также промедления со стороны Североатлантического альянса с поставками западного вооружения, в том числе истребители F-16. По его словам, Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании истребителей F-16.