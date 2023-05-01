Шифоновые платья Пьехи и юбки из платков: 10 вещей модельера Вячеслава Зайцева, которые можно и модно носить в 2023 году

Главными в его коллекциях были традиционные русские темы, разработанные по-новому Фото: Иван МАКЕЕВ

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Последние 15 лет модельер уже не влиял на российскую модную индустрию. Но Зайцев успел сделать очень много и стал самым известным русским модельером в мире. Главными в его коллекциях были традиционные русские темы, разработанные по-новому. Слава Зайцев в Советском Союзе делал одежду, в которой соединял российские культурные коды и передовые модные идеи. Потому в те годы его модели одежды были поразительно-прогрессивными.

Звезды и стилисты вспоминают творчество маэстро моды. Ксения Собчак пишет, что ушла эпоха: «Слава Зайцев - самый недооцененный российский дизайнер, многими сейчас воспринимается исключительно как человек из «Модного приговора». И это очень грустно, потому что у него совершенно другой размах личности и масштаб таланта. Потому что он - это, конечно, первая крутейшая звезда российской моды, чьи первые показы были революцией, наш Пьер Карден и наша Вивьен Вествуд». Николай Цискаридзе: «Слава Зайцев. Вечная Память. Великий и светлый человек».

Эвелина Хромченко: «Дорогой и любимый Слава… Спасибо Вам за Вашу искреннюю любовь к каждой женщине, будь она принцесса или пастушка, за умение видеть красоту в каждом человеке, за твердую уверенность в том, что мода - для всех, молодых и старых, худых и полных, обеспеченных и не слишком. Вы заложили правильный фундамент в истории под названием «Модный приговор» и научили так критиковать костюм, чтобы человек не только не обиделся, но и был счастлив Вашей оценке».

Стилист Анвар Очилов рассказал KP.RU: «Ушел потрясающий дизайнер, который сделал безумно красивые вещи. Он создавал новые тенденции в моде. Один из самых необычных его нарядов, который я видел – был сшит из павлопосадских платков, и создавал впечатление погружения в русскую зимнюю сказку. Раньше бывал в его магазине на Проспекте Мира: там атмосфера красоты - каждая деталь одежды проработана так восхитительно, что кажется будто ты попал в музей большого модного искусства. Каждый шов, каждая деталь, стразики, пуговички – все продумано. Вячеслав Зайцев оставил красивый след, и его вещи еще приобретут новую жизнь».

Есть вещи и модные тенденции от Вячеслава Зайцева, которые актуальны и в 2023 году.

МОДА ОТ ЗАЙЦЕВА

Бижутерия вместо бриллиантов и кружева

Маэстро моды уделял внимание деталям. Любил шляпы и шейные платки. Продумывал дизайн каждой пуговицы. Любил кружево ручной работы – очень актуально сейчас. Зайцев говорил: «Шейных платков никогда много не бывает. Ведь с ними так просто меняться и оставаться собой». Образы он создавал с бижутерией с русскими мотивами: «Оставьте бриллианты и золото ценой в полсамолета на вечер. Днем к лицу изысканная бижутерия».

Николай Цискаридзе с внучкой модельера Машей на показе. Теперь модно — и вышивка, и атлас, и пышные юбки. Фото — телеграм-канал Николая Цискаридзе

Телогрейки и юбки из платков

Вячеслав Михайлович любил раскрашивать, декорировать и телогрейки, и валенки. Теперь так расшивают и туфли, и сапоги. Из платков он шил юбки и платья. Модельер рассказывал: «Мои яркие телогрейки, юбки из павлопосадских платков и валенки назвали дерзкими. Не хотел делать скучную одежду, которую в то время носили все поголовно. Традиционные русские темы, разработанные по-новому — что здесь особенного? Сейчас множество брендов работает в этом направлении, но тогда это выглядело вызывающе».

Актуальная и сейчас осенне-зимняя коллекция. Микс — кожа, замша, шерсть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальные мотивы

«В коллекциях я опираюсь на старые традиции национального костюма. Это такой кладезь идей и красок - такое богатство! Костюм должен быть праздником, должен поднимать настроение», - считал и воплощал модельер. Потому его коллекции всегда были яркие, а вещи нарядные.

Слава Зайцев и коллекция с мотивами русского национального костюма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пальто – в каждый гардероб

На показе модного дома Slava Zaitsev на неделе высокой моды в Париже в 1988 году была представлена коллекция пальто оригинального кроя – широкие рукава и свободный силуэт. Чаще в коллекциях были пальто классического кроя – но из очень качественных тканей. Самый модный силуэт теперь – пальто-пиджак.

Классическое пальто от Славы Зайцева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное – база

Известная цитата мэтра: мода - для дураков, для умных - стиль. Потому всегда важно иметь в гардеробе качественные базовые вещи. База от Зайцева: «В верно подобранном гардеробе женщины должны быть: маленькое черное платье, трикотажный черный пуловер, жакет с отворотами, прямая юбка-карандаш, закрывающая колено и черные брюки по фигуре. Актуальные цвета на все времена - черный, белый и красный».

Шифоновые «зефирки»

Вячеслав Михайлович шил для певицы Эдиты Пьехи. Для сценических образов Пьехи шифон покупали за границей. На одно платье могло уйти шесть метров такой ткани. Сейчас актуальны такие пышные юбки и платья – их называют «зефирками».

Молодой Слава Зайцев с моделью в шифоне — на одно платье уходило 6 метров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Балахоны – в прошлом

Зайцев первым нарядил Аллу Пугачеву в платье-балахон – скрыл фигуру артистки красиво. Как раз такие модели теперь сосем не актуальны. Эпоха оверсайз осталась в прошлом. Жакеты, платья, пальто и плащи – шьем по фигуре. Последние коллекции дома моды Зайцева – актуальные.

Алла Пугачева и балахон модельера Зайцева. Фото — социальные сети

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