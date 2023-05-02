Макрон и его министры на досуге пишут эротические романы: «Надо уметь с ликованием уткнуться в круглую женскую грудь»

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Франция в своем репертуаре. Как в лучшие годы (да, мы вспоминаем тебя, 1968-й) Первомай здесь снова отмечают студенческими протестами и красными флагами. На этот раз причина - пенсионная реформа Эммануэля Макрона. А впрочем, какая разница? Истинному галлу сгодится любой повод, чтобы выйти на улицу с транспарантом. Правду же говорят, французы - нация, которая умение бунтовать и любить возвела в ранг искусства. Будем ли удивляться необычному хобби многих местных политиков - не поверите, но сразу несколько французских министров известны в узких кругах как авторы эротической прозы.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ

Вполне возможно, это своего рода отвлекающий маневр. Помните другой лозунг хиппующих шестидесятых: «Занимайтесь любовью, а не войной»? Что если французские чиновники-эротоманы как бы намекают своим рассерженным избирателям, что есть способы поинтереснее способы провести время, чем швыряться булыжниками в жандармов. Вот недавно вышла обложка легендарного журнала Playboy, на которой снялась министр по вопросам социальной экономики и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа. И хоть на пару дней, но перебила в новостных рейтингах французских СМИ все сообщения о непопулярной реформе Макрона. А весь тираж апрельского выпуска журнала раскупили за три часа!

Кстати, именно Шьяппа является одной из нескольких представителей команды Макрона, которая во времена оные отметилась написание романов «с клубничкой». В молодости госсекретарь Шьяппа писала легкую феминистскую прозу с сексуальным уклоном под псевдонимом Мари Минелли. Одна из ее первых книг носит название «Хорошие девочки не глотают». Как гласит аннотация в ней автор постаралась разоблачить многие мифы, связанные с женской сексуальностью. Из книги читатели смогли узнать, что заниматься любовью на заднем сиденье машины - страшно неудобно, почти 85 процентов женщин мастурбируют, а еще девушки - вот ужас - тоже могут носить одни и те же трусики два дня подряд.

Следующая книга Шьяппы-Минелли отметилась не менее звонким названием - «Секс, ложь и горячие пригороды». Впрочем, в ней писательница пишет не о тех пригородах, что сейчас поджигают французские работяги, разозленные тем, что им велят работать до 64 лет. Речь в романе идет о француженке, уставшей от рутины и решившей притвориться марокканской тележурналисткой. Во время путешествия девушка, конечно же, встречается с таинственным незнакомцем, с которым хочет навсегда связать свою новую жизнь.

Сама Марлен описывает эту книгу как «Ромео и Джульетту» в современных декорациях и с реалистичными сценами секса. По мнению Шьяппы, это произведение должно стать гимном всем женщинам, которые разрываются между идеализацией своих отношений и стремлением к независимости, между фантазиями и реальностью.

ХОЛОДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ГОРЯЧИЕ МУЖЧИНЫ

Попробовал свои силы в зыбком ремесле бульварного литераторства и бывший премьер-министр Франции, а ныне мэр города Гавр Эдуар Филипп. Некогда он стал соавтором детективного романа «В тени» – язвительной саги о правонарушениях во время избирательной кампании, в которой чрезвычайно много страниц посвящено описанию женской груди. В центре повествования кандидат в президенты Франции, «эффектная блондинка в легендарных брючных костюмах, обладающая неуловимой холодностью женщин, которые никогда не станут матерями».

«Всем было интересно, кто первым из членов парламента получит этот трофей», – говорит рассказчик о желаниях мужского окружения политикессы, которую за глаза называют «Мэрилин».

Что касается женской груди, то здесь месье Филипп показывает себя настоящим гурманом. В одном из фрагментов книги рассказчик признается: «Предпочитаю круглую грудь. Не вальяжную и бесформенную, не тяжелую до обвисания, а, скорее, что-то с очертаниями… Настоящая грудь – круглая, удобная, приветливая. Надо уметь с ликованием уткнуться носом в ее середину».

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕКРАСНОМ

Нынешний министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр не раз признавался, что еще будучи студентом писал дешевые любовные романы под псевдонимом Герцога Уильяма. Впрочем, найти какие-либо рецензии на них не удалось. Но вот совсем недавно Ле Мэр стал автором политического триллера под названием «Министр», в которой рассказывается о чиновнике, работающем во французской администрации во время вторжения США в Ирак в 2003 году. В главном герое явно прослеживаются черты самого автора. И вот в какой-то момент его тянет на откровенность.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Фото: REUTERS

«Я позволил себе поддаться теплу ванны, свету лагуны, плавающему на оконных стеклах, мылу с зеленым чаем и руке Полин, которая нежно ласкала мое лоно», - романтично припоминает главный герой некоторые моменты из своей биографии.

КОГДА ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ 16-ЛЕТНИМ

Да что там говорить, если даже сам глава государства не был когда-то чужд откровенными излияниям на бумагу. Об этом стало известное после того, как в 2018 году на книжных полках Франции появилась откровенная биография первой леди Брижит Макрон. Оттуда-то и стало известно, что будущий президент Пятой республики в 16-летнем возрасте написал эротический роман для своей учительницы Брижит, которая стала впоследствии его женой.

Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман для учительницы Брижит, будущей супруги политика. Фото: EAST NEWS

В книге приводятся слова соседа Эммануэля, который в 1993 году зарабатывал набором текстов. «Однажды он попросил меня напечатать триста страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время», – отмечается в биографии. К сожалению, текст романа не сохранился. Или его тщательно скрывают, чтобы не предавать гласности подробности интимного взросления президента.