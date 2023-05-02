Нелли Кобзон: «Невозможно поверить. Валя Юдашкин хорошо выглядел в последнее время»

Нелли Кобзон
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Мы встретились с Нелли Михайловной в аэропорту Владикавказа, куда она приезжала на праздник Театра Вахтангова. 30 апреля во Владикавказе открылся Дом Вахтангова.
В аэропорту как раз разговаривали с ней о Вячеславе Зайцеве, который скончался два дня назад. Нелли Михайловна с ним дружила.
Как вдруг пришла другая трагически оглушительная новость. Умер Валентин Юдашкин.
- Я настолько в шоке от того, что только что услышала от вас. Валя выглядел очень хорошо в последнее время, — сообщила Нелли Кобзон.- И как будто бы неплохо себя чувствовал.
Мы виделись у Винокура на юбилее. Это было 6 апреля. Ничто не предвещало. Это просто кошмар... Мне трудно это осознать сейчас.
Российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет.
О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужила онкология, которую обнаружили у знаменитости в 2016 году.
Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ