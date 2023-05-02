Тайны жизни и смерти Валентина Юдашкина: Отказался эмигрировать, вдохновлялся иконописью и был патриотом до конца

Валентин Юдашкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не справившись со сложным онкологическим заболеванием, 2 мая ушел из жизни Валентин Юдашкин, художник и модельер, много лет без стеснения прославлявший русскую моду и стиль в США, Европе и Китае. Дерзко выйдя из Синдиката Высокой моды, он смог адаптировать творчество Фаберже и продвигаемое Дягилевым искусство, а еще внести церковные мотивы в современную моду, создав по сути аутентичный русский костюм: с авангардным сочетанием цветов, пышностью силуэтов и экстремальным изобилием отделки (блестки, кружева, вышивки, золото, изумруды, меха). Постоянный хедлайнер многочисленных показов мод, трудоголик Юдашкин долгое время боролся с раком и не сдавался. В личном инстаграме модельера можно посмотреть фотографии деревянных церквей Руси, медитативного снегопада над стрижеными боскетами на даче в Баковке, а еще то, как он рисует с внуком Толей эскизы будущей коллекции.

В беседах с журналистами признавал, что сильно изменился, ищет преемника и хотел бы успеть попутешествовать. KP.RU вспоминает самые яркие цитаты* кутюрье за последние годы.

ПРО НЕЖЕЛАНИЕ ЭМИГРИРОВАТЬ

«Почему я не остался в США? Я так люблю эти московские улочки...(модельер еще год назад выставил квартиру в Нью-Йорке на продажу - Авт.). И все мои корни тоже здесь. У меня потрясающие друзья! Каждый день с утра созванивемся, обсуждаем, как кто встал, как себя чувствует. Мне здесь тепло»

ПРО РУССКИЙ СТИЛЬ

«Я думаю, что в моем костюме все русское пришло из церковного искусства. От церкви. Потому что детские впечатления от того, когда в СССР нельзя было ходить в храм, были очень яркими. Первый крестный ход в Акуловской церкви (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово — Одинцовский район, где родился и вырос Юдашкин — Авт.), в которую я попал маленьким, или церковь в Переделкино — это было потрясающе. Красота убранства, живописи, цвета, орнамента. Через эти впечатления Русь и отразилась в моих коллекциях. Через красоту хорального пения и рисунок живописи. Мы же не могли прийтив Эрмитаж? Мы жили в Баковке. Я наблюдал икону как искусство»

ПРО ВОСПРИЯТИЕ ЗАПАДА

«Прежде всего, я живу в России, и, нравится это кому-то или не нравится, я русский модельер, таким меня знают на Западе. Таким меня хотят видеть клиенты Дома "Валентин Юдашкин". И меня очень интересует образ русской женщины. Чувственной, страстной, готовой на все ради любимого. Именно поэтому и Екатерина Великая, и Анна Каренина представлены в моих коллекциях».

ПРО РУССКИХ ЖЕНЩИН И СТЕРЕОТИПЫ

«Распространен стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе - это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас».

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«В наши годы тоже все хотели [работать и воспринимать реальность] быстро, клипово. И читали по диагонали, чтобы быстро понять. Сейчас не читают вообще. Даже длинный пост — скучно. То, что мы видим на красных дорожках, все эти скандалы — это уже было и не один раз. Двойные луки мужчина-женщина (Даня Милохин на музыкальной премии), птицы в клетках и так далее. Просто нынешние дети не помнят этого. Но ничего нового в этом нет. Стащили у Бейонсе, у Мадонны. А я хочу увидеть новый ход».

ПРО ДЖИНСЫ

«Джинсы — моя большая любовь еще из советского прошлого, — вспоминает дизайнер. — Мои первые джинсы стоили сто пятьдесят рублей — огромнейшая сумма для моих родителей, ведь зарплата была сто двадцать, мне бабушка доложила, это был Wrangler. Поэтому первую свою джинсовую линию я сделал еще в 1997 году. Ее отдали на франчайзинг — это было ужасной ошибкой. Потом мы забрали лицензию, сделали ребрендинг, изменили логотип, создали и отшили новую коллекцию — и вот сейчас в новом бутике состоится премьера»

ПРО ЗНАМЕНИТЫЙ КОСТЮМ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО

«Прежде всего, этот костюм очень строгий. Ничего лишнего. На первом плане в восприятии должна выступать музыка, лицо Плющенко, его руки, его характер… Костюм же, как таковой – легкое обрамление его характера. Ничего больше. В нем важна линия, как в балете. Подчеркнуть эмоцию»

ПРО ПРЕЕМНИКА

«Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим...Или у нас или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, он должен понимать, чем занят»

* По материалам Elle, Vogue, ютуб-канала «Эмпатия Манучи», People, «Коммерсант», FashionTime