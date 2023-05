Грибы разговаривают в лесу: Они жалуются друг другу на погоду

Ученые поставили грибы «на прослушку».

Что чувствуют грибы, когда мы их срываем? Боль? Не исключено. Ведь нити общей грибницы, удивительно похожи на нервную систему. И не только внешне - через нее идут электрические сигналы, которые грибы посылают друг другу. А сами сигналы не менее удивительным образом напоминают импульсы, сопровождающие возбуждение мышечных и нервных волокон.

Уж несколько лет не секрет, что грибы о чем-то трезвонят. Но что конкретно «у них на уме»? В тайнах «межгрибного» общении взялись разобраться японские ученые, которыми руководил Ю Фукасава из Университета Тохоку (Tohoku University). Досконально вникнуть не успели – пока лишь убедились: на внешние воздействия грибы реагируют точно. О чем сообщили в журнале Fungal Ecology. На него коротко ссылается портал scitechdaily.

Исследователи воткнули иголочки электродов шесть растущих рядом грибов. Было сухо. Грибы сигналили периодически, но слабо. Хоть и отчетливо. Тут пошел дождь. И грибы оживились. Сигналы стали чаще и заметно усилились.

- Электрический потенциал начал интенсивно колебаться, иногда превышая 100 мВ, - отметил Фукасава.

При этом, как показали измерения, грибы не просто «кричали» в пространство, а сообщали что-то соседям – сигналы шли именно к ним. То есть, был направленным. Скорее всего, на дождь грибы и реагировали. Только непонятно зачем.

Изумленные японцы решили, что надо продолжать исследования электрической активности грибов - «в реальном экологическом контексте», как они выразились.

КСТАТИ

У грибов может быть свой язык

В прошлом году способностью грибов посылать и, видимо, принимать электрические сигналы интересовались британские ученые.

Профессор Эндрю Адамацки (Andrew Adamatzky) из Лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии (Professor in Unconventional Computing in the Department of Computer Science and Director of the Unconventional Computing Laboratory, University of the West of England) обнаружил: что генерируемые грибами импульсы схожи по структуре с человеческим языком. Они следуют характерными повторяющимися цепочками. Будто слова в предложениях. В некоторых аж по 9 букв. Правда, чаще встречаются слова из 3 букв.

Британские ученые предположили, что грибы могут обсуждать между собой то, в чем они сами заинтересованы - физиологическое состояние грибницы, условия окружающей среды, наличие или отсутствие питательных веществ. Могут просто перекликаться между и подсчитывать потери, особенно после нашествия грибников.

По мнению японцев, грибы связаны электрически не только между собой, но и с деревьями, с корнями которых взаимодействует грибница. Сигналы могут быть адресованы им. Но опять же, смысл их пока загадочен.

- Мы еще в начале пути и не следует ожидать быстрых результатов, - говорил профессор Адамацкий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И помидоры «кричат», когда их срывают.

Звуки, которые издают растения, испытывающие стресс, впервые в мире записали израильские ученые. Микрофоны, установленные рядом с «подопытными», уловили эдакое верещание на высоких частотах от 20 до 250 кГц – это ультразвук, находящийся за порогом человеческой слышимости примерно в 16 кГц.

Особенно «громко» растения ведут себя, когда их не поливают или, когда повреждают. Например, обрезают.

