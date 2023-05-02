Смерть в прямом эфире, избиения детей и издевательства за 2 миллиона рублей: Как и сколько зарабатывают треш-стримеры в России

Треш-стример избил дочку и признался в педофилии в прямом эфире Фото: СОЦСЕТИ

Треш-стример, избивший свою маленькую дочку и признавшийся в педофилии в прямом эфире, наделал в России немало шума. Но на самом деле он один из самых безобидных в своем роде. Есть немало блогеров, которые ради легкого заработка идут на издевательства. Вместе с экспертами, зрителями и блогерами постарались разобраться, как устроены треш-стримы, сколько на них зарабатывают, почему они нравятся людям и можно ли привлечь авторов такого контента к уголовной ответственности.

«МУСОРНЫЙ КОНТЕНТ»

Для начала вкратце разберемся, что такое треш-стрим. В буквальном переводе с английского треш-стрим - это «мусорная трансляция». Участники треш-стрима (стримеры) готовы за пожертвования зрителей всячески издеваться, унижать и избивать своих жертв. Родоначальниками российского треш-стриминга считаются двое бывших заключенных из Украины - Сергей Новик по прозвищу Мопс и его палач Андрей Щадило.

В 2016 году на своем канале «Мопс Дядя Пес» Щадило впервые за деньги стал избивать своего приятеля. На удивление канал быстро обрел популярность и стал приносить своим создателям немаленькие деньги. Тысячи зрителей готовы были платить за издевательства, которые щедро принимал Мопс. Существовал даже прайс на унижения. В одной из трансляций прейскурант был таким: дать щелбан — 100 рублей, ударить шматком сала — 500 рублей, ударить по голове - 700 рублей, выпить 0,5 литра водки — 50 тысяч рублей. Также в одном из стримов Щадило согласился выстрелить Новику в голову из травматического пистолета за 50 тысяч рублей. За несколько часов бывшие уголовники могли зарабатывать до 200 тысяч рублей.

В 2019 году Сергей Новик умер от двусторонней пневмонии. К этому времени аудитория канала перевалила за полмиллиона человек, а треш-стримы стали отдельным жанром видео, стремительно набирающем популярность.

Девушку побили в прямом эфире Фото: СОЦСЕТИ

Так самой известной и своего рода уникальной «жертвой» российских треш-стримов стал 32-летний Валентин Ганичев из Брянска по прозвищу «Депутат». Блогеры передавали его из «рук в руки» и издевались на протяжении нескольких лет. Ганичеву плескали в глаза водку с кетчупом, разбивали об него яйца, рвали одежду и даже зарывали в свежую могилу. После серий видеороликов, где Валентин плачет и просит вызвать полицию, общественность взбунтовалась и к «хозяевам» «Депутата» нагрянули полицейские. Однако сам Валентин заявил сотрудникам, что это все постановка и никаких заявлений он писать не будет. В том году на Ганичева составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных Сил России и назначили штраф в 30 тысяч рублей. По словам подписчиков, штраф он так и не оплатил и сейчас бомжует без денег и еды.

СМЕРТЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Все же уголовные дела на производителей «мусорного контента» в свое время заводили. В апреле 2021 года блогера Стаса Решетникова, более известного под псевдонимом Reeflay, приговорили к шести годам колонии строго режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В декабре 2020 года во время очередного стрима Решетников выгнал свою девушку на балкон без верхней одежды и не пускал в дом. Через несколько часов он решил проверить, как там его возлюбленная, но в дом занес уже ее бездыханное тело. Стрим при этом блогер не остановил и даже признался, что виноват в смерти девушки.

«Она замерзла на балконе. Это я виноват, закрыл ее там», - говорил Reeflay своим подписчикам.

Еще одного блогера Андрея Мурима, знакомого своим подписчикам под псевдонимом Mellstroy, приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Во время своего стрима Mellstroy ударил 21-летнюю знакомую, после чего у нее пошла кровь. Перед тем, как блогер ударил возлюбленную, молодые люди поругались. Девушка попросила Андрея раздеться перед камерой, чтобы доказать его слова о красивой фигуре. В ответ на это он несколько раз ударил ее головой об стол и прокричал, что никогда не говорил ничего подобного. На следующий день администрация YouTube заблокировала канал Бурима.

: Блогер Reeflay устроил стрим на фоне бездыханного тела девушки, которая якобы умерла у него на балконе Фото: СОЦСЕТИ

ДВА МИЛЛИОНА ЗА РЕКЛАМУ

Стример, эксперт в области киберспорта, профессиональный тренер и комментатор по киберспортивным играм Михаил Бахман отмечает, что сейчас запустить стриминговую трансляцию может кто угодно. Для этого потребуется лишь компьютер с камерой или обычный мобильник. Никаких разрешений или одобрений получать не нужно, не требуются даже паспортные данные.

- Правда, скорее всего, очень долгое время у вас будет ноль смотрящих человек, - объясняет Бахман. - Чтобы о канале узнали необходимо заниматься саморекламой, а это затратно и очень долго. Если у стримера все же получилось привлечь внимание, конечно, к нему идут рекламодатели, которые не разделяют стримы на категории. Для них самое главное - доступ к большой аудитории, которые увидят их рекламу. За это они готовы платить немаленькие деньги. Стоимость рекламного места может варьироваться от 2 тысяч до 2 миллионов рублей за 2-8 часов стрима. Прибавьте к этой сумме еще и донаты от зрителей, которые могут переводить своим кумирам от 50 до нескольких десятков или сотен тысяч рублей.

По мнению Бахмана, интерес к «мусорному» контенту идет на спад, в том числе и благодарю недовольным зрителям.

- Хочу отметить работу «Лиги Безопасного Интернета», которая оперативно реагирует на информацию от пользователей. Они связываются с платформой, на которой происходит треш, и, как правило, платформа их блокирует, - делится Бахман.

«МНЕ СМЕШНО»

Одна из частых зрительниц треш-стримов - петербурженка Вера Альман. У нее просмотр такого контента вызывает смех. Девушка уверена, что жертвы сами виноваты в таком отношении к ним.

- Когда зрители видят, как по ту сторону экрана люди беспробудно пьют, ломают себе голову, как на них рвут одежду, обливают холодной водой и всячески издеваются, у них возникает ощущения, что их жизнь не такая уж и плохая, - рассуждает Вера. - Возможно, в этот момент кто-то представляет своего надоевшего начальника и таким образом выплескивает накопившийся негатив.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог Мария Карагачева считает, что есть несколько факторов, которые вызывают у людей интерес к треш-контенту.

- Если человек сам подвергался насилию или унижению, то с помощью видео он может поменять роли - себя ассоциировать с агрессором, а жертву на экране представлять своим обидчиком, - объясняет Карагачева. - Также причиной может быть скрытая агрессия с невозможностью проявлять ее в реальной жизни. Еще одна причина – тренировка перед насилием. Когда такой контент воспринимается регулярно - это становится допустимой реальностью. Чем больше просмотра, тем меньше будет подобное пугать в реальной жизни. Человек может ощущать себя сильнее, самоутверждаться подобным образом и тем самым в будущем совершить агрессию в реальной жизни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам юриста Сергея Калкатина, если в подобных трансляциях не совершается убийство, причинение серьезного вреда здоровью или же насилие над детьми, привлечь блогера к ответственности практически невозможно, если «жертва» сама не обратится в правоохранительные органы.

- Если во время подобных трансляций действия направлены в отношении конкретного лица, у которого нет жалоб к обидчику, то последний не попадает под уголовную статью, - объясняет Калкатин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и сенатор Алексей Пушков занимаются разработкой законопроекта, который предусматривает наказание за распространение в интернете фото и видеоматериалов «с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях».

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