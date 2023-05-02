Загадочная цепь смертей Зайцева и Юдашкина: жизнь модельеров оборвал коридор затмений

Модельер Вячеслав Зайцев и модельер Валентин Юдашкин. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин по какому-то жуткому совпадению ушли друг за другом с разницей всего в два дня. Два патриарха российской моды, учитель и ученик, оба известные на весь мир и оба - давно и неизлечимо болеющие. Об их недугах все знали, но казалось, что банальные болячки не смогут сломить двух несгибаемых маэстро. Поэтому в их внезапный и скоропостижный уход многие до сих пор не могут поверить, а кто-то даже видит в этой цепочке трагедий мистическую связь.

Так, экстрасенс Джулия Лу, известная не только своими предсказаниями, но и тем, что тщательно скрывает свое лицо, уверена, что Зайцев и Юдашкин неслучайно ушли друг за другом и именно сейчас.

- Их смерти пришлись на период так называемого "коридора затмений", который продолжается с 20 апреля по 5 мая, - рассказала экстрасенс KP.RU. - 20 апреля состоялось солнечное затмение, а 5 мая предстоит лунное. Все эти природные метаморфозы идут параллельно периоду злосчастного ретроградного Меркурия. И такое сочетание движения небесных светил очень опасно, ведь проходит оно под эгидой знака Скорпион - именно это роковое соединение влияет на вопросы жизни и смерти.

Экстрасенс Джулия Лу.

По словам Джулии, нынешние затмения станут своеобразной "проверкой кармических узлов".

- Проще говоря, нам покажут, где тонко. А где тонко, там и рвется. Так что в случае с модельерами во всём виноват коридор затмений: он стал катализатором скорой кончины, запустив эстафету смертей, - уверена экстрасенс. - В погоне за мировой славой Юдашкин и Зайцев шли по одной дороге рука об руку. И отзеркалив карму друг друга, они притянули астральное клише, которое обязано было воплотиться. Именно поэтому в их смертях так много совпадений. Солнце выжгло их болезнями дотла, а луна заставила окропить собственной кровью.

Коридор затмений заканчивается пятого мая, но его последствия могут продолжаться и дальше.

- Эти две смерти - очень нехороший знак. Считается, что если в течении сорока дней похороны состоялись дважды - жди ещё одного покойника. Опасный период продлится аж до 15 мая, - предупреждает Джулия Лу.

В этот период, как утверждает экстрасенс, нужно быть особенно осторожным и не принимать подарки от людей, страдающих тяжелыми болезнями, чтобы самому не навлечь на себя беду.