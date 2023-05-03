Машины по цене квартир, комната с драгоценностями: Сколько на самом деле зарабатывала Елена Блиновская, продавая мечты

Только в одной из соцсетей у Елены было 6 млн подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

В Смоленской области, в трех километрах от российско-белорусской границы, задержали одну из самых знаменитых блогерш России.

41-летняя Елена Блиновская сделала состояние, продавая через соцсети «курсы личностного роста для женщин». За несколько тысяч рублей любая желающая могла купить «трансляции» - видеорассказы Блиновской, как стать успешным человеком или научить мужика носить себя на руках (см. «Что почем»). Этот проект называется «Марафон желаний».

Только за три года женщина скрыла от государства налоги на 918 млн рублей. Еще 43 млн затем были отмыты через подконтрольные фирмы. Так сообщил Следственный комитет. Да-да, все верно: без малого 1 миллиард рублей.

И это она на курсах столько заработала?!

Ургант и филе косули

Люди, которые не зависают сутками в гаджетах и не знают всех интернет-героев в лицо, о существовании Елены Блиновской узнали в 2021 году. Тогда бывшая «Миссис Россия» попала в новости, шокировав обывателей вечеринкой по случаю своего 40-летия. Гуляли в отеле на Алтае. Гостей доставляли из Москвы бизнес-классом. Именинницу поздравляли Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ксения Собчак, группа «Звери» и многие другие. Столы ломились от таежной экзотики, гости вкушали косулю с моченой брусникой, филе муксуна (рыба семейства лососевых) с томленым козлобородником (съедобное растение) и прочие яства. После праздника виновница торжества гордо выложила в соцсети фото сметы на 119 млн рублей. С подписью: «Гулять так гулять».

Годом ранее Forbes оценивал годовую прибыль компании Елены Блиновской в 200 млн рублей (при выручке в 330 млн). Тогда же вышло несколько интервью, где Блиновская поведала, что родилась в небольшом поселке на окраине Кировской области. Отец - ветеринар. Еще в детском возрасте родители перевезли Елену в Ярославль. Окончила школу, потом университет. Работала бухгалтером, затем увлеклась «материализацией личных желаний», училась на психолога (так утверждает). В 2016-м выиграла конкурс «Миссис Россия» (для замужних дам). В 2018-м с мужем и детьми переехала в Москву и начала продвигать свой «Марафон желаний».

По двум статьям

Собственно, за Блиновской уже давно закрепился титул королевы инфоцыган. Инфоцыганами называют блогеров, которые делают в соцсетях бизнес, продавая разные курсы, методики успеха и проводят розыгрыши призов. Обычно за ними тянется длинный шлейф ругани: заплатила деньги, обещали, что стану успешной, но ничего подобного...

Но эта история особенная.

За несколько часов до задержания Блиновская выехала из Москвы на арендованном авто в сторону Белоруссии. Вероятно, ради отвлекающего маневра был куплен билет на рейс Москва - Ташкент. Тонкий финт: все будут искать ее в аэропорту, а она улетит в совсем другое место из Минска! В следствии подозревают, что блогершу кто-то предупредил.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (срок - до трех лет) и «отмывание денег в особо крупном размере» (до семи). То есть в сумме - до 10!

По версии следствия, те самые 918 млн рублей были недоплачены в течение трех лет.

«В период с 2019 по 2021 год она (Блиновская. - Авт.) совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности ИП на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Что это значит в переводе с юридического на русский? Схема проста. Индивидуальный предприниматель с доходом до 150 млн рублей в год платит налоги по упрощенной системе - 6%. Но если этот лимит превышен, ставки куда выше - НДС и налог на прибыль по 20%. Поэтому все, что сверх лимита, хитрые деляги пытаются проводить через других лиц.

На самой Елене Блиновской числится лишь одна фирма - туристическое агентство «Тревел Ателье», которое по факту даже не работает. А вот супруг блогерши Алексей Блиновский - учредитель более чем десятка фирм в разных регионах России. По открытым данным, его фирма «Алмаз» (торгует ювелирными украшениями) в 2021 году показала выручку в 204 млн рублей. ООО «Оливия групп» (оптовая торговля) заработала 312 млн. «Гуфо» (производство машин и оборудования) выручила в том же 2021-м 35 млн рублей, выручка компании «Подари мечту» (разработка программного обеспечения) в 2022 году - 48 млн рублей, «Аквакультуры» (рыбоводство) - 33 млн рублей, «Праймфуда» (производство готовой еды) - 29 млн.

В следствии подозревают: деньги могли выводить из-под налогообложения через близкие Блиновской компании. К слову, подобную схему применяла и блогерша Лерчек (она же Валерия Чекалина), которую месяцем ранее отправили под домашний арест по тем же статьям - уклонение от налогов и отмывание денег. Правда, суммы поскромнее - «всего» около 300 миллионов.

Алексей Блиновский пока фигурирует в уголовном деле как свидетель. Но все может измениться: мужа блогерши Чекалиной, например, следствие считает ее соучастником.

ОБЫСК

Машины по цене квартир, комната с драгоценностями

После задержания Блиновской полиция провела обыски записанной на супругов недвижимости. Искали документы и информацию, которая могла бы стать доказательной базой по уголовному делу.

Сегодня на Алексея Блиновского записаны две квартиры в Москве - на Павелецкой набережной (86 кв. м, стоит около 40 млн рублей) и на улице Шверника (89 квадратов, около 20 млн). Есть еще особняк с большим участком в коттеджном поселке «Миллениум Парк» недалеко от Истры. Там семья в основном и живет. По оценкам риелторов, этот «домик» с землей может стоить 300 млн рублей и больше.

В гараже загородного дома томятся автомобили класса люкс: Lamborghini Urus (такая красавица в Москве выставляется на продажу от 25 млн рублей и больше, в зависимости от комплектации) и Range Rover (20 - 25 млн).

Гардеробная Блиновской больше напоминает магазин одежды. Фото: МВД России

МВД опубликовало видео обыска. Оказалось, у Елены есть целая комната брендовой одежды! Ряды дорогих женских сумочек, сейфы с драгоценностями и элитными наручными часами.

Ну просто филиал ГУМа!

ЧТО ПОЧЕМ

Марафоны и магия

Блиновская продает пять программ:

«Марафон желаний» - участие стоит 4,5 тыс. рублей (VIP - 200 тыс. рублей на первой ступени, на второй - 300 тыс.);

«Стань и получишь» - 6 тыс. рублей;

«Финансовый марафон» - 5 тыс. рублей;

«Предназначение» - 7 тыс. рублей;

«Про отношения» - 10 тыс. рублей.

Есть у нее и свой интернет-магазин: парфюм от Блиновской стоит здесь 7,5 тыс. рублей за 50 мл, подушка для медитации - 3,6 тыс., свитшоты - 6,5 тыс., кристаллы (кусочки разных пород, якобы улучшающие жизнь при помощи магии) - от 2,2 до 6,3 тыс. рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Не делиться доходами, не выворачивать трусы»

В январе 2022 года резонанс получило интервью Блиновской Ксении Собчак. Блогер нередко грубила и даже порой затыкала уши. Так, Елена отказалась подробно говорить о своем образовании и доходах.

«Меня так воспитывали: не делиться своими доходами, не выворачивать трусы», - объяснила она свой отказ.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько же она заработала?

Если только одни налоги тянут на миллиард, какими суммами ворочала Блиновская?

- Общая сумма заработка зависит от многих факторов, - объясняет юрист Михаил Алексеев. - Но если не задекларированы 918 млн, значит, общий оборот - около 6 млрд рублей.

Машины по цене квартир, комната с драгоценностями