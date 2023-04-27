Елена Блиновская с супругом Алексеем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года около границы с Белоруссией в районе Смоленска. Автор «Марафона желаний» хотела покинуть Россию. Рассказываем, кто такая Елена Блиновская, почему ее задержали, и за что завели уголовное дело.

Биография Елены Блиновской

Биография Елены Блиновской похожа на классическую историю успеха. «Королева» родилась в небольшом поселке Опарино Кировской области 25 августа 1981 года. Ее отец работал водителем, а мать бухгалтером. Когда Елена была еще совсем ребенком, семья переехала в Ярославль. Уже там она окончила школу и поступила в Ярославский государственный университет на экономический факультет.

После окончания вуза Елена некоторое время работала просто работала бухгалтером, в качестве хобби изучая психологию. Кажется, ничего необычного, но именно тут биография Елены Блиновской делает неожиданный разворот на 180 градусов. Бойкая девушка смогла привлечь внимание бизнесмена Алексея Блиновского. После свадьбы, в 2018 году семья переехала в Москву, а Елена начала вести свой блог. Так началась карьера инфоцыганки и «королевы марафонов».

Как появился «Марафон желаний» Елены Блиновской

Блиновская активно изучала психологию и решила, что своими знаниями нужно делиться с миром. Так появился ее блог в социальных сетях. Как говорила сама Блиновская, ее целью было сделать людей счастливыми. Поэтому, в 2018 году она запустила «Марафон желаний». Блог стремительно обрастал подписчиками, которые активно несли деньги Елене и ждали чуда в виде исполнения всех заветных желаний.

- Мы съездили с ней на выступление Тони Роббинса в Лондон. Это великий коуч личностного роста. И мне кажется, после этого она решила создать «Марафон желаний», — рассказал KP.RU брат Елены Блиновской.

В 2020 году Forbes оценил выручку Блиновской в 330 миллионов рублей, а прибыль в 200 миллионов. В 2021 году блогер шумно отметила свой день рождения, бюджет которого составил более 120 миллионов рублей.

Кроме того, Елена Блиновская приняла участие в создании фильма «Марафон желаний», премьера которого состоялась в феврале 2022 года. В сентябре того же года на телеканале ТВ-3 вышло шоу «Дом исполнения желаний», ведущей которого стала сама инфоцыганка.

Сколько стоили марафоны Елены Блиновской

Доходы Елены стремительно росли, как и количество подписчиков в ее блоге - 5,3 миллиона в апреле 2023 года. Поклонники не жалели денег ради своего «счастливого будущего».

У Блиновской было в работе несколько проектов:

«Марафон желаний»: стоимость участия 4500 рублей (VIP — 200 000 рублей на первой ступени, на второй — 300 000).

«Стань и получишь»: стоимость участие 6000 рублей.

«Финансовый марафон»: стоимость участия 5000 рублей.

«Предназначение»: стоимость участия 7000 рублей.

«Про отношения»: стоимость участия 10 000 рублей.

Задержание Елены Блиновской и уголовное дело

Но 27 апреля 2023 года стало известно, что дела блогера не так хороши, как кажутся. Следственный комитет сообщил о задержании Елены Блиновской. Сотрудники ФСБ остановили ее в Смоленской области - основательница «Марафона желаний» пыталась сбежать из России на люксовом автомобиле.

Блиновскую доставили в отдел для дачи показаний, в ее доме проходят обыски. Возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимальный срок - до 3 лет колонии) и «отмывание денег в особо крупном размере» (до 7).

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», — объяснили задержание Елены Блиновской в Следственном комитете.

Таким образом, реальные доходы Елены Блиновской за три года могут в несколько раз превышать сумму неуплаченных налогов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержанную за неуплату 1 млрд налогов Елену Блиновскую ждет суд и камера с бомжами

Специалист по тюремному праву Дмитрий Наумов заявил, что Елена Блиновская может избежать тюремного срока за неуплату 1 млрд налогов (подробнее)

Исчезнувший миллиард, операция ФСБ и до 10 лет тюрьмы: Все, что нужно знать о задержании «королевы марафонов» Елены Блиновской

Итак, очередное уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, в центре которого - звезда соцсетей (подробнее)