Бежит от уплаты налогов или полетела отдыхать? Что известно о "побеге" Инстасамки из России в Дубай

Дарья Зотеева больше известна в сети как "Инстасамка".

Как писала «КП», после Елены Блиновской, Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной налоговики заинтересовались Дарьей Зотеевой, больше известной как Инстасамка. Блогерша и певица задолжала как минимум 687,7 тысяч рублей (такая сумма значится на сервисе Госуслуг по проверке задолженностей), поэтому ФНС решила заморозить счета знаменитости.

Зотеева узнала об этом 3 мая — и тут же побежала на первый попавшийся рейс, вылетавший из России, предположительно, в ОАЭ. Возможно, конечно, Инстасамка решила запутать следствие, как и Елена Блиновская, которая в свое время прикупила несколько видов билетов на самолеты, а сама отправилась на машине в сторону границы с Белоруссией. Но пока в соцсетях Дарьи висит только один свежий видеоролик: она находится в самолете, а местом прибытия указан аэропорт Дубая.

Не исключено, что в этом государстве Инстасамка действительно решила укрыться, потому что, во-первых, туда бежит очень большое количество блогеров (и не только), имеющих проблемы с законом (Бустер, Моргенштерн, Элджей, Анастасия Решетова и др.), а, во-вторых, некоторые пишут, что Зотеева уже является резидентом ОАЭ, как Егор Крид. Похоже, Дубай — лучшее место, где можно прятаться от российской налоговой службы.

Кстати, новости о том, что Инстасамка переехала жить в ОАЭ проскальзывали еще в 2022 году.

— Мне нравилось в России, но здесь крутые дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, TikTok, — объясняла свой выбор подписчикам Зотеева.

Кроме того, что ФНС РФ приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки, она попала в список МВД на проверку по факту неуплаты налогов и отмывания денег. А еще один из концертов девушки в Москве был отменен «по независящим от клуба причинам». Ранее Прокуратура и Следственный комитет России уже проверяли исполнительницу по подозрению в склонении к проституции и разложении детской психики.