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Звезды3 мая 2023 9:15

Налоговики продолжают громить блогеров: вслед за Блиновской и Лерчеком пришли за скандальной Инстасамкой

ФНС заморозила все операции по банковским счетам блогерши Инстасамки
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
ФНС заморозила все операции по банковским счетам блогерши Инстасамки

ФНС заморозила все операции по банковским счетам блогерши Инстасамки

Кажется, ФНС России изящно нащупала новый и бесперебойный ручеек денежных средств для бюджета. Да какой там ручеек — водопад! Стоило вежливым мытарям постучаться в дверку (почему только сейчас, когда «КП» исчерпывающе описала все незамутненные схемы еще три года назад?) блогеров и блогерок, оттуда хлынули такие потоки, что успевай только подставлять мешки с печатью казны.

И тут новое беззаботное поколение богачей вдруг узнало, что надо платить налоги в стране, в которой живешь и зарабатываешь. Печальный пример цифровых олигархов Елены Блиновской и Лизы Миллер (Лерчек) стал наукой не для всех. Если Ксения Собчак мгновенно побежала закрывать все долги перед ФНС (не даром ведущая еще в 2012 году снималась в рекламе налоговой), то Дарья Зотеева — блогерша-миллионница, а еще певица и тиктокер Instasamka— не успела.

Вообще, Инстасамка в интернет-среде считается одной из самых зашкварных (позорных) и заслуженно захейченных персон. Блогерша с дефлотно-ущербным наполнением соцсетей долгое время набивала базу подписчиков на шок-контенте, спекулировала на чувствах наивной юной аудитории, генерировала скандалы (обливала курьеров кофе, разводила подписчиков, инсценировала ограбление собственной квартиры и даже ДТП ради хайпа, не платила деньги авторам треков, которые пела, материлась на визажистов, называя себя «самой высокооплачиваемой рэп-артисткой России, а их — «нищебродами», вызывала слезы для видео глазными каплями, возила подарки в детский дом, чтобы от нее отстали, сливала в интернет домашнее видео, жгла пятитысячные купюры и так далее) и, разумеется, светила на фотографиях пятой точкой.

— Мы ржали, было весело, статистика подскочила до миллиона просмотров на каждой сторис, — объяснял потом «стратегию» Никита Иванов, пиарщик Инстасамки. — Но подписчики, которые ее любят, писали, что очень переживают, записывали голосовые “Даша, я плачу”. А Даша над этим просто смеялась.

Но потом Зотеева поняла, что деньги интереснее хайпа и как будто «взялась за голову», поумерив пыл. Даша принялась «рубить капусту». В итоге 22-летняя дочь водителя из Тобольска, которая по приблизительным подсчетам имела с рекламных блоков по несколько миллионов рублей в месяц, а по фактическим — как признавала сама в интервью — получала как минимум однажды 1 миллион долларов (79 миллионов рублей) аванса за контракт с музыкальным лейблом, насовсем позабыла про налоговые обязательства перед государством — и 3 мая стало известно, что ее счета заблокировали. Теперь полиция проверяет Дарью на предмет ухода от уплаты налогов и отмывания денег.

На настоящий момент телефон Дарьи отключен, а под последним постом блогерши в телеграме идет активное обсуждение безболезненных способов выезда с территории Российский Федерации с учетом «ошибок» Елены Блиновской.

По данным аналитического агентства HypeFactory, блогерша могла зарабатывать в год до 45 миллионов рублей — в эту сумму входят гонорары за концерты (за год — до 35 выступлений, прибыль от рекламы в соцсетях, тиктоке, заработок от прослушиваний треков на стриминговых платформах, а также курсы, книги и платное участие в ютуб-шоу или интервью.

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