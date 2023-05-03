Все интриги коронации британского монарха: Почему Джо Байден и Меган Маркл отказались чествовать Карла III

Вся литургия в Вестминстерском аббатстве была разработана Ламбетским дворцом, штаб-квартирой архиепископа Кентерберийского, в тесном контакте с Карлом III Фото: EAST NEWS

ОТСУТСТВУЮЩИЕ

Около 2000 гостей соберутся уже завтра в Вестминстерском аббатстве, чтобы поприветствовать восшествие на престол короля Карла III. Хотя полный список присутствующий и не был опубликован, известны имена тех, кто точно не появится на коронации 6 мая.

После затянувшейся интриги наконец стало известно, что Меган Маркл и ее дети Арчи и Лилибет не прибудут в Лондон. Свое отсутствие на торжестве свекра Меган объяснила желанием отметить 4-летие сына. Поговаривают, что семья герцогов Сассекских трещит по швам, нет уж больше приторно счастливой пары, чьи объятия ловили папарацци. И вот именно поэтому принц Гарри будет присутствовать на коронации в одиночестве. Для него эта поездка станет испытанием, поскольку он впервые посмотрит в глаза Виндзорам, кому активно перемыл косточки в своих мемуарах.

Меган Маркл не прибудeт в Лондон Фото: EAST NEWS

Не приедет и президент США Джо Байден. Об этом он лично предупредил Карла III в телефонном разговоре. Вашингтон будет представлять первая леди Джилл Байден.

Американские лидеры нередко пропускали коронацию английских королей. В 1953 году на коронацию Елизаветы II президент Дуайт Эйзенхауэр отправил вместо себя делегацию с госсекретарем Джорджем Маршаллом во главе. Для многих стало сюрпризом, когда Джо Байден приехал на похороны Елизаветы II.

Поприветствовать восшествие на престол Карла III смогут его сестра и братья: принцесса Анна и принцы Эдуард и Эндрю. Несмотря на опалу из-за секс-скандала, принц Эндрю все-таки будет присутствовать на торжестве, но один. Его бывшая жена, Сара Фергюсон не получила приглашения. При этом она заметила, что это не помешает ей отметить праздник вместе с королевской семьей наедине.

Вашингтон будет представлять первая леди Джилл Байден Фото: REUTERS

ЦВЕТЫ ДЛЯ КОРОЛЯ

Поклонники Кейт Миддлтон были очень удивлены, узнав, что принцесса Уэльская взбунтовалась и отказалась от драгоценностей. Кейт мало рассказывала о том, что планирует надеть на торжество, как-то она намекнула, что ее наряд будет синих оттенков, но будет ли то платье или костюм, не уточнила.

Журналисты, правда, предположили, что под «синим» Кейт подразумевала синюю ленту Большого креста Королевского Викторианского ордена, - это высшая степень рыцарства была присуждена ей Елизаветой II. Члены королевской семьи обычно носят свои ордена на официальных торжественных мероприятиях.

Кейт мало рассказывала о том, что планирует надеть на торжество Фото: REUTERS

Многие гадали, какую именно тиару она выберет для коронации — традиционного аксессуара для исторических церемоний. Но судя по слухам, супруга принца Уильяма появится в Вестминстерском аббатстве с вплетенными в волосы цветами, чтобы не отвлекать внимание общественности от короля и королевы в этот день. Цветы будут символизировать «веру короля Карла в важность устойчивого развития и его любовь к природе».

«ХОР МИЛЛИОНОВ ГОЛОСОВ»

Во время коронации гости в Вестминстере, посетители пабов и парков, телезрители в Британии и за ее пределами должны будут присягнуть на верность новому королю. «Хор миллионов голосов» или Посвящение народа предполагает зачитывание вслух клятвы. «Я клянусь, что буду верен Вашему Величеству и вашим наследникам и преемникам в соответствии с законом. Да поможет мне Бог».

Во время коронации гости в Вестминстере, посетители пабов и парков, телезрители в Британии и за ее пределами должны будут присягнуть на верность новому королю Фото: REUTERS

Это уже вызвало горячие споры в английском обществе. Антимонархисты и те, кто не испытывет пиетета к Карлу III, заспорили об «истинной верности» королю. Неслучайно органы правопорядка, гвардия и разведка приведены в повышенную готовность. По словам министра внутренних дел Британии Тома Тугендхата, коронация будет включать в себя «одну из самых важных операций по обеспечению безопасности», которую когда-либо видела страна.

ЖЕНЩИНЫ, МОЛИТВА И ИНДУИСТ

В субботней церемонии впервые примут активное участие представители нехристианских конфессий. Премьер-министр Британии Риши Сунак, исповедующий индуизм, процитирует Библию, несмотря на то, что закон англиканской церкви фактически запрещает другим конфессиям принимать активное участие в ее службах.

Среди других новых элементов исторической церемонии: король произнесет вслух специально написанную для него молитву, гимн будет исполнен на разных языках Британии: английском, валлийском, шотландском гэльском и ирландском языках в знак признания богатого наследия королевства. В церемонии примет участие женщины-англиканские епископы.

«ТУТ СНИМАЮТ КИНО»

Вся литургия в Вестминстерском аббатстве была разработана Ламбетским дворцом, штаб-квартирой архиепископа Кентерберийского, в тесном контакте с Карлом III.

Для того, чтобы все прошло гладко, в бальном зале Букингемского дворца были возведены декорации Вестминстерского аббатства. У всех, кому была отведена роль в торжественной церемонии, включая короля, была возможность попрактиковаться до начала масштабных репетиций в соборе, которые стартовали на прошлой неделе.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что декорации решили построить только потому, чтобы не закрывать аббатство для посетителей надолго. В 1953 году собор был закрыт на несколько месяцев, пока проходили репетиции. А в 2023 году это стало бы финансово невыгодно. Церемония и так, по слухам, обошлась английской казне в 100 млн фунтов.

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