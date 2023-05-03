Алла Пугачева приехала в Россию с мамой Валентина Юдашкина и поселилась в деревне

Остановилась Алла Пугачева в замке, в подмосковной деревне Грязь Фото: Борис КУДРЯВОВ

74-летняя Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию, чтобы проститься с близким другом Валентином Юдашкиным. Художник-модельер, заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Знаменитый модельер с 2016 года боролся с неизлечимой болезнью: проходил курсы лечения, спешил жить, работать, общаться с друзьями.

В Израиль навестить маму Валентин Абрамович с женой Мариной летал периодически: последний раз был в марте 2023 года. Юдашкин давно купил маме Раисе Петровне дом в Израиле. 77-летняя Раиса Петровна много лет трудится на удаленке - возглавляет отдел готового платья в Доме моды Юдашкина. После того, как Пугачева с семьей поселилась год назад в Израиле – старинные друзья Алла и Раиса стали общаться. Раиса Петровна – активная женщина, хорошо выглядит и всегда принимала участие в жизни сына, у нее прекрасные отношения с невесткой Мариной и единственной внучкой Галиной.

После получения трагического известия Раиса Юдашкина и Алла Пугачева вылетели из Израиля в Россию на частном самолете. Об этом нам сообщил известный российский телеведущий. Аренда бизнес-джета с экипажем из Израиля в Россию стоит недешево – от 3,5 млн. руб. в одну сторону.

Но есть и другая информация. Коллеги Пугачевой рассказали kp.ru: «Улетала Алла Борисовна в сентябре из дома в Израиль частным бортом, наверное потому решили, что и теперь так. Нет, она прибыла на обычном регулярном рейсе из Тель-Авива. На несколько дней».

Сама Пугачева и ее директор о цели визита не распространяются. Более того, через час после того, как директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила ее приезд в Россию - женщина «пошла на попятную», сообщив, что не знает, где певица. Однако, коллеги Аллы Пугачевой уверены: она прилетела.

Цель поездки: простится с близким другом. Остановилась Алла Пугачева в замке, в подмосковной деревне Грязь. Дом этот принадлежит мужу певицы Пугачевой. И периодически появляются слухи о его продаже: распространяют они чаще всего для раскрутки и цитируемости социальных сетей. Замок в отсутствии хозяев под присмотром штата прислуги: охраняют, поддерживают коммуникации, ухаживают за садом.