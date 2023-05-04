Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 мая 2023 года: Кто покушался на главу Крыма, куда прилетели «Герани», о чем молчит Папа

«Герань» для незалежной дурно пахнет Фото: REUTERS

Резервы ВСУ под Авдеевкой потрепали

Вадим Астафьев, глава пресс-центра «Южной» группировки войск сообщил, что истребителям-бомбардировщикам и штурмовикам этой группировки ВС РФ удалось хорошо потрепать 110-ю отдельную мехбригаду вооруженных формирования Украины. По словам Астафьева, «авиацией «Южной» группировки уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки». Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия «южных» на Марьинском направлении нивелировала артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубицу Д-30. Это произошло в районе населенного пункта Максимильяновка.

«Герань» для незалежной дурно пахнет

Выразительное видео удара российского беспилотного летательного аппарата «Герань-2» по штабу военно-морского флота незалежной в Одессе опубликовал в своем ТГ-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко. Хорошо видно, как беспилотник движется в сторону здания, затем пикирует на него — и вскоре происходит взрыв. Это за наезды на Севастополь. А за атаки по Белгородчине и Брянщине прилетело в Кировоградскую область. Глава Кировоградской военной обладминистрации Андрей Райкович в ТГ-канале сообщил, что три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком. Райкович признал: «Ударили в 3 утра. Обошлось без жертв. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется», Да чего там уточнять — горела нефтебаза хорошо. И в Киеве в ночь на 3 мая раздались звуки взрывов, областная госадминистрация сообщила о работе ПВО. И в Киевской области звучала воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Днепре. Одесские власти также сообщили о работе ПВО — но сработали так себе (смотри выше — об атаке на штаб ВМФ).

Под Артемовском гибнут канадские солдаты

Телеканал CTV оповестил, что во время боев в Артемовске (Бахмуте) погибли воевавшие в составе ВСУ два гражданина Канады. Свой бесславный конец нашли 21-летний Коул Зеленко из провинции Онтарио и 27-летний Кайл Портер из провинции Альберта. Телеканал сообщил, что канадцы служили в составе 92-й мехбригады ВСУ и погибли при артобстреле. Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения. На этом фоне Оттава передала Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2, ( а несколько таких бронемонстров Канада передала незалежной одной из первых). Туда — железо, обратно — гробы, и это для вас — нормальный обмен?

ФСБ задержало тех, кто хотел убить руководителей Крыма

Киевский райсуд в столице Крыма арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины. Их сотрудники ФСБ задержали утром 3 мая. Фигуранты, которые с подачи разведки Украины готовили покушение на руководство Крыма, в том числе Сергея Аксёнов, пробудут под арестом два месяца, после чего состоится суд. В ФСБ полагают, что организатором терактов выступал замглавы офиса президента Украины Роман Машковец. Среди задержанных на территории южного полуострова членов агентурной группы ГУР Минобороны Украины шесть граждан с российскими и украинскими паспортами и один гражданин Украины и Болгарии. Никого эта маскировка не спасла.

Взрывчатку из Болгарии везли в Россию через южные страны в электроплитах

Спецслужбы незалежной под видом электроплит завозили в Россию компоненты бомб из Болгарии через территорию Грузии и Турции. Ну, а российским органам безопасности удалось локализовать организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок в нашу страну взрывчатых веществ, (в том числе, пластит из Британии) и компонентов взрывных устройств. В Болгарии гражданка Украины Марина Матущак передавала начиненные взрывчаткой электроплиты соотечественникам Денису Смирнову и Владиславу Сарафинчану. Когда электроплиты, миновав две южные страны, добирались до России, их переправляли к местам подготовки терактов транспортными компаниями. Отправкой «электроплит» занимались граждане России, которых использовали втемную и которые имели коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак. Эх, Марина, с огнем играешь!

ВСУ под Одессой готовят провокацию против Приднестровья

ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область. Там готовят провокацию против Приднестровья. Цель - захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна. Уже второй месяц власти одесских поселков Дачное, Каменка и Раздельная начали передавать украинским военным ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции. В них разместили личный состав, технику, боеприпасы. Так, в апреле, по данным источников RT, в эти ангары направили до 4 тысяч военнослужащих, которые при том раз в два-три дня меняют дислокацию. С 9 по 15 мая одна из группировок ВСУ намерена прорваться в сторону Тирасполя, чтобы совершить вооруженную провокацию для отвлечения российских военных. Другая же группировка попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна. Как же все таки их колбасит без снарядов...

Херсон полностью закроют на 58 часов

Александр Прокудин, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации, сообщил, что в Херсоне вводится комендантский час с 20:00 5 мая и до 6:00 8 мая. Прокудин уточнил: «За эти 58 часов передвигаться, находиться на улицах города — запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд». По его словам, такие «ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть жителей опасности». Сейчас в Херсоне действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Под девизом «ни шагу вперед».

Взорванные склады угрожают контрнаступлению

Издание Military Watch Magazine трубит тревогу: контрнаступление ВСУ - под угрозой срыва. Причина - уничтожение российскими войсками склада с сотнями тонн украинских ракет для ПВО. Эксперты издания полагают, что это ставит Киев в худшее положение в вопросе поддержки военных действий. MWM сообщает, что страны Запада сегодня не имеют объективного представления о ситуации в зоне конфликта. И они не в состоянии понять, насколько Киев далек от победы. Ну да кто на Украине читает такую «чушь»?

В Турции увидели причины невыполнения зерновой сделки

Мевлют Чавушоглу, глава турецкого МИДа, сообщил, что продление зерновой сделки под вопросом из-за того, что не исполняются требования России. В эфире телеканала NTV он заявил, что это касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие. Не считая препятствий для экспорта российского зерна. Фархан Хак, зам. официального представителя генсека ООН, заявил, что организация находится в поисках решения, чтобы российские банки могли проводить расчеты по зерновой сделке. Ну, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по продлению этой сделки, которая истекает 18 мая, пока не приносят результатов.

Рим не знает, как Ватикан хочет добиться мира на Украине

Антонио Таяни, министр иностранных дел и вице-премьер Италии, сообщил, что правительство республики не располагает информацией о «мирной миссии» Ватикана в конфликте на Украине, о которой сообщил Папа Римский. Таяни заявил: «Мирная миссия» была объявлена папой Франциском, они сами и должны объявить, что они делают. Пока не ясно, какие контакты есть между дипломатией Ватикана и российской и украинской дипломатией». Понтифик же ранее заявил, что эта миссия «пока не публична» и подробнее рассказать о ней можно будет позже. Насколько позже?

До Кремля долетели два дрона и были сбиты

В ночь на 3 мая в центр Москвы проникли два дрона. Оба были сбиты в районе Кремля. От упавших осколков никто не пострадал. Президент России в это время находился в своей резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины в это время на всякий случай сбежал "на переговоры" в Финляндию. И с драматической паузой открестился от нелепой атаки БПЛА. В США тоже сделали лицо кирпичом. А в пресс-службе главы российского государства сообщили, что оценивают данный акт как попытку покушения на руководителя страны. Ответ последует тогда, когда мы сочтем нужным. И туда, куда сочтем правильным. И парад пройдёт, и все отпразднуют на Красной площади, а на Крещатике - простятся с иллюзиями.

ВСУ провели разведку боем в Запорожье

Украинские боевики предприняли попытку наступления южнее Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Российские бойцы встретили их плотным и прицельным огнем, противник отступил с потерями на исходные позиции. По всей видимости речь идет о разведке боем, считает Рогов.