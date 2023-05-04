Отец вундеркиндов Тепляков опять пришел в суд в шортах

Евгений Тепляков у здания суда. Фото: Евгения САМОЙЛОВА

Возле Зюзинского райсуда Тепляковых ждали журналисты - как звезду. Заседание назначено на 9, и раньше в суд не пускают. Пришел один Евгений. В футболке и пёстрых пляжных шортах - точь-в-точь как на предыдущее заседание 18 апреля. Тогда, напомним, судья сделала ему замечание за неподобающий вид, а Тепляков в ответ упрекнул судью в предвзятости. Слушание тогда не состоялось - заседание перенесли на 4 мая.

Увидев камеру, Евгений стал закрывать объектив ладонью, требовал прекратить съёмку.

Вы же знаете, что речь идёт о ребёнке! Почему никого не волнует, что в 10 лет сдала 140 зачётов и экзаменов? Нет же, это вам неинтересно. А потом ещё и все перекрутите, - ругался Евгений, нервно шагая.

В чем суть претензии? - не сдавались журналисты.

Претензия на восстановление права на образование, - буркнул Тепляков и ушёл говорить по телефону.

Заседание продлилось около получаса. Евгений потребовал отвода судьи и сделать процесс закрытым. А еще - две недели на ознакомление с материалами дела: мол, не успел, неважно себя чувствует… Судья по первым двум пунктам отказала и объявила перерыв в слушании до 15 мая.