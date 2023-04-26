Тепляковы против МГУ: какие тайны семьи 10-летней "студентки" Алисы откроет скандальный суд

Юрист Антон Папков рассказал, какие тайны семьи 10-летней Алисы Тепляковой откроет суд с МГУ

Первое заседание суда «Тепляковы против МГУ» 18 апреля родители Алисы — девочки, поступившей в университет в 9 лет — посетили вдвоем. Евгений – в своем бессменном прикиде: сандалии, пестрые бермуды... Судья даже пожурила его за внешний вид. Журналистам Тепляков сказал только, что Алиса «учится, осваивает программу, сдает экзамены». Приехал и представитель университета, но от комментариев отказался. Слушания как такового не было — рассмотрение перенесли на 4 мая. О перспективах этой тяжбы мы расспросили юриста и автора популярного блога в Дзене Антона Папкова.

- Почему иск подан в суд не по адресу МГУ, а в Зюзино?

- По общему правилу иски предъявляются в суд по адресу организации. Но статья 29 ГПК РФ (которую так часто применяют Тепляковы) позволяет истцу в отдельных случаях предъявить иск в суд по своему месту жительства. Вот Тепляковы и выбрали для своего нового иска не Никулинский районный суд (по адресу МГУ), а Зюзинский. В отличие от Зюзинского суда, где, как мы увидели, Евгений считает возможным оголиться, судебные приставы Никулинского районного суда без брюк могут не впустить.

- Какие требования могут быть предъявлены семьей?

- Иск к МГУ может быть о защите прав потребителей и о защите прав субъекта персональных данных, к разглашению которых у Тепляковых были претензии. Точнее сказать пока сложно.

- Тепляковы говорили, что потребуют вернуть деньги, которые они заплатили за учебу, потому что «качество услуги нулевое». Есть ли основания? Занятия-то вуз проводил, но с другой стороны, Алиса их не посещала.

- Если Тепляковы заявили требование о возврате денег за обучение, то я нахожу эти требования не подлежащими удовлетворению.

В 2022 году в Москве рассматривалось дело со схожими обстоятельствами: несовершеннолетний студент-медик прогуливал универ, а его законный представитель решил, что платить за пропущенные занятия он не должен. Но Тверской районный суд удовлетворил иск МГМСУ им. А. И. Евдокимова («3-й мед») к ответчику – законному представителю несовершеннолетнего студента о взыскании задолженности по договору об оказании образовательных услуг, процентов и судебных расходов.

Ответчик приводил доводы, что фактически студент не пользовался образовательными услугами, так как не посещал занятия. И платить, мол, не за что. Но суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку ни студент, ни его представитель, не написали заявление об отчислении и не известили Университет в письменной форме о нежелании дальнейшего обучения, о расторжении договора, не предоставили уважительных причин невозможности получения образовательных услуг.

- Алиса значится истцом вместе с мамой. Но она ведь несовершеннолетняя. Договор с вузом не заключала, деньги за учебу не платила…

- Алиса, конечно же, не является истцом. Учитывая такое большое количество судебных дел по искам Тепляковых и повышенный интерес к ним со стороны общества, возможно, разработчикам сайта судов общей юрисдикции г. Москвы пора предусмотреть статус «ребенок, в интересах которого предъявлен иск». Но это делать совсем не обязательно.

- Суд будет открытым вопреки требованиям Тепляковых. Что важного может прозвучать? Узнаем ли мы, например, где же сейчас учится Алиса?

- Лично я не вижу оснований для проведения закрытых судебных заседаний. И в этом судебном процессе должны быть приоткрыты многие тайны Тепляковых. О том, где учится Алиса, станет известно из академических справок об обучении. В семейном блоге в ЖЖ Евгений жаловался на то, что психфак МГУ не отвечает на направленные им письма с требованием зачесть результаты обучения на дистанте в других, не называемых им, вузах.

«Вот смотрит психфак на ведомости с пятерками и не комментирует почему-то. И миф о том, что ребенка никто не видел, развеялся, и сессия, которая «все покажет», показала что-то не то».

Действительно, законом «Об образовании» в Российской Федерации обучающимся предоставлено право на зачет вузом результатов обучения в других вузах. Насколько мне известно, в МГУ действует приказ от 27 декабря 2018 г. № 1717, которым предусмотрен порядок зачета результатов освоения даже онлайн-курсов – по-видимому, одного из любимых форматов обучения Тепляковых.

КСТАТИ

Много судятся, мало выигрывают

В судах Тепляковы частые гости. Портал судов общей юрисдикции г. Москвы показывает несколько исков, поданных ими за последние лет пять. О суде с университетом «Синергия», который семья проиграла, писали СМИ, а есть и такие, о которых общественность даже не слышала – например, о якобы украденном у Алисы планшете, который Тепляковы сдали в ремонт, но потом оказались недовольны. Тепляковы хоть какое-то дело выиграли?

- По делу о планшете: иск изначально два раза подавался мировому судье, который его два раза возвращал без рассмотрения. Было дело по их иску к соцзащите - о снятии их с учета как семьи в социально опасном положении. Зюзинский отказал в удовлетворении. А Мосгорсуд отменил решение Зюзинского и вынес новое решение. О чем, из портала не известно. Оно может быть в пользу Тепляковых, а может и нет.

Они иногда «выигрывают», когда подают частные жалобы на промежуточные определения судов об оставлении без движения или возвращении их исков. Мама Алисы, например, судилась с департаментом имущества о постановке семьи на очередь на получение жилья. Она зачем-то затягивала свой же судебный процесс частными жалобами, и дело гуляло из Пресненского суда в Мосгорсуд обратно. Туда-сюда. Кстати, на 26 апреля назначено судебное заседание по иску ректора «Синергии» Артема Васильева к Теплякову о защите чести и достоинства.

ВОПРОС РЕБРОМ

Учеба в нескольких вузах - что за схема?

Алису, по логике, должны были отчислить из МГУ за пропуски и академическую задолженность. Однако приказа на сайте мы не нашли. Но оставаться студенткой психфака, согласно правилам вуза, девочка имела право еще год после двойки на экзамене в зимнюю сессию первого курса. Год истек 21 декабря 2022-го, и день в день Тепляковы подали иск.

В семейном блоге Евгений уверяет: Алиса – студентка второго курса МГУ. И называет фантазиями СМИ информацию об учебе девочки в нескольких вузах.

Впрочем, Евгений не раз противоречил сам себе. В феврале, например, когда он обратился в московский садик – чтобы разрешили Алисе провести тестирование малышей, дочь представил в заявлении директору студенткой второго курса МПГУ. В сети гуляют сканы приказов о зачислении в четыре вуза на пять специальностей. Вузы фигурируют попроще, чем МГУ, а зачисление — на дистант или заочное. Зачетки с оценками и справки из разных вузов о том, что Алиса прослушала кучу лекций и написала кучу курсовых, Евгений принес в «Реестр рекордов России», когда регистрировал новый рекорд дочери. И в блоге восхищался: мол, Алиса сдала почти полсотни экзаменов и зачетов за семестр! Но это опять не стыкуется со словами Евгения.

Разве можно так перегружать ребенка учебой, недоумевают в интернете. Но скорее всего, Алиса не сидит над учебниками сутки напролет (и слава Богу!), а рекорды ставит по хитроумной схеме. Возможно, сдает одни и те же предметы в разных вузах, оформляя перезачеты. В дистанционном формате это тем более несложно...

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