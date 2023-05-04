Венера и Сергей Осепчук: Обязательно придумаем что-нибудь вкусненькое!

Венеру и Сергея Осепчук любителям кулинарии особо представлять не надо: у их блога почти девяносто тысяч подписчиков. Каждый день эта пара рассказывает о новых блюдах и радует новыми идеями. В издательстве «Комсомольская правда» вышла уже не одна книга Венеры и Сергея. И все они стали бестселлерами. А недавно авторы порадовали очередной новинкой «Доброе утро, страны!». Мы поговорили с Венерой о новой книге, о традициях и многом другом.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ

- Венера, часть ваших книг вы написали в соавторстве с мужем Сергеем. Да и в блоге он ваш равноправный партнер. Как вы познакомились и сколько лет уже вместе? Что помогает вам сохранить нежные и дружеские отношения?

- Начну с того, что мы жили в разных республиках Советского Союза, Сережа - в Узбекистане, я - в Туркмении. Его дядя близко общался с моим папой. И вот однажды приехал он в гости к нам, а я помогала маме накрывать на стол. Он как увидел меня, так начал расхваливать своего племянника: такой жених у них хороший, и как раз я бы ему очень подошла в роли невесты! Я, конечно, сразу пресекла эти разговоры, вроде у меня и здесь своих женихов хватает. Он не успокоился, приехал домой в Узбекистан, Сереже все уши прожужжал про меня, но и Сережа отмахнулся от него. Но навязчивая идея нас познакомить не покидала его дядю. Тогда обманным путем свели нас в одной компании, для этого пришлось Сереже приехать в Туркмению, и тут, как говорится, от судьбы не уйдешь. Между нами сразу пробежала искра. Это был январь 1990 года, и вот уже 32 года мы вместе в браке! А сохранить нежные и дружеские отношения помогают, как бы ни банально это звучало, взаимопонимание, уважение друг к другу и любовь.

- Если судить по видео в вашем блоге, у вас всегда хорошее настроение. В чем секрет? Играет ли в этом свою роль совместная вкусная трапеза?

- Все наше настроение - в нашей голове. Никто не придет и не включит его нам. Свое настроение мы создаем сами: приятная музыка с утра, вкусный завтрак с любимым человеком, улыбка себе любимой в зеркало - все эти приятные мелочи создают наш настрой на весь день. Ну и силу позитивного мышления тоже никто не отменял. Если что-то идет не так, получили неприятные известия - посмотрите на это с другой стороны, чтобы увидеть перспективу и пользу складывающейся ситуации. Мой девиз - не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Ваши решения каждый день, даже в самых мелочах, определяют ваше хорошее настроение, поэтому принимайте их правильно.

- Как вы представляете себе своего подписчика, читателя?

Я не только представляю, но и знаю, кто по ту сторону телефона смотрит мои сторис и читает посты. Делала как-то опрос в сторис и была удивлена, насколько большой возрастной разброс. Меня смотрят от 20 лет, и самому взрослому подписчику 80 лет, но средний возраст 25-45 лет, были даже подростки 13 - 15 лет, которые писали, что смотрят и готовят по моим рецептам, это, конечно, очень приятно. Кому-то интересны наши рецепты, кто-то говорит, что смотрит «как сериал», а у кого-то просто день начинается с нас и интересно посмотреть, что сегодня будет на завтрак. По профессии кого только нет - учителя, врачи, художники, музыканты, продавцы, строители, ну и, конечно, домохозяйки и молодые мамочки. В основном это женская аудитория, но есть и мужчины, наверное, любители вкусно поесть.

ЗАВТРАК ГОТОВИТ МУЖ. ЭТО ТРАДИЦИЯ

- Расскажите о традициях в ваших семьях, какие из них вы принесли в семью, созданную вами? Появилось ли что-то новое? Есть ли национальные традиции?

- У нас нет каких-то архисложных традиций, все самые простые, привитые в родительской семье, их мы и перенесли в свою. Например, обязательное празднование Нового года именно у нас дома. К нам приходят дети и самые родные и близкие, семьи сестры и брата, племянники. Празднуем весело, шумно и вкусно, с играми и валянием в снегу. Обязательно совместное празднование дней рождения и памятных дат с самыми близкими. Ежедневный завтрак с Сережей, причем завтрак, который готовит он сам, - это тоже традиция, которая у нас на протяжении всей совместной жизни.

- Откуда вы черпаете идеи и рецепты?

- Идеи витают в воздухе. Где-то увидел, прочитал, попробовал в ресторане или в кафе, кто-то рассказал или посоветовал… Утилизация продуктов в холодильнике тоже дает интересные идеи: что-то начинаешь миксовать, и получается в итоге новое вкусное сочетание.

- Как-то раз вы придумали челлендж - целый месяц готовили блюда исключительно из яиц. Трудным был этот вызов?

- 30 рецептов из яиц: на самом деле не трудный вызов. Ведь яйца - уникальный продукт, который «дружит» и сочетается со многими ингредиентами. Просто добавляй к омлету разные наполнения, и на выходе всегда будет новый вкусный завтрак. Глазуньи, яичницы, запеканки, сэндвичи, пшеничные лепешки с омлетной начинкой - вот уже пять разделов перечислила. Подобрать к каждому шесть рецептов совершенно не сложно, вот и получится целый месяц с разными завтраками на каждый день.

НЕ КУХНЕЙ ЕДИНОЙ

- Какие хобби, помимо кулинарии, у вас есть?

- Мы любим летом собираться всей семьей (сын с супругой, моя старшая сестра и мои племянники) в теплые и солнечные дни на ВДНХ и гонять там весь день на самокатах. Вечером там же на травке где-нибудь устраиваем пикник.

Мы очень любим с Сережей танцевать бачату, но из-за моей травмы руки пока перестали ходить на танцы. Любим ездить отдыхать на машине на дальние расстояния: Москва - Казань, Москва - Ульяновск, Москва - Уфа, Москва - Суздаль, Москва - Плес.

Также любим путешествовать по азиатским странам: Китай, Таиланд, Вьетнам. Нам нравится их кухня, менталитет, исторические места, но наши путешествия в эти страны прервались, как началась пандемия коронавируса.

Когда к нам в гости приезжают дети, играем в настольные игры. Любим ходить в кино, гулять по торговым центрам, вкусно поесть в каком-нибудь интересном заведении.

- Есть ли у вас девиз?

- «Хорошо делай - хорошо будет». И еще один: «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней».

- Какие праздники в вашей семье любимые и как вы их отмечаете?

- Новый год и дни рождения. Собираемся с самыми близкими родными, обычно это 12 - 15 человек. Вкусно едим, танцуем и много говорим на разные темы.

- Какой творческий проект обдумываете сейчас?

- Мы только-только запустили к майским праздникам наш новый электронный сборник с рецептами на мангале. В нем 51 рецепт - разные шашлыки, кебабы, блюда, приготовленные в казане, и домашний фастфуд. Мы почти два месяца готовили его в ускоренном темпе, ездили за город жарить шашлыки, отрабатывали рецепты и очень устали. Поэтому пока надо выдохнуть, набраться сил и потом опять приступить к делу с новыми силами и идеями. Что-нибудь вкусненькое обязательно придумаем для наших подписчиков.